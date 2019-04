“A Jesús de San Antonio, de Ciudadanos, le gustaría que las cosas fueran masl en Carbajosa”

Miércoles, 10 de abril de 2019

El Partido Popular del Ayuntamiento responde a las declaraciones del portavoz de Cs sobre el proyecto de la red separativa del agua de la localidad

“A Jesús de San Antonio, del grupo municipal de Ciudadanos, le gustaría que las cosas fueran mal en Carbajosa. Si no fuera así no se entiende la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana con el único y burdo fin de acusar al alcalde y al presidente de la Diputación de Salamanca de mentirosos”, así responde el PP de Carbajosa al portavoz de Cs.

Los populares aseguran que desde que la Diputación anunció una subvención para el proyecto de la red separativa del agua en Carbajosa, “Jesús de San Antonio no ha hecho otra cosa que ir por los despachos en busca de papeles de los que no se ha acordado en cuatro años. No hace muchos días, Jesús de San Antonio, en calidad de diputado, y su compañero de partido en la institución provincial ofrecían también una rueda de prensa para denunciar que la Diputación diera ayudas directas a algunos pueblos, y entre ellos incluía a Carbajosa y el proyecto de la red separativa del agua”.

En un comunicado, el PP continúa afirmando que “lo que no se entiende, desde luego, es que si alguien quiere mejoras para su pueblo tire estas piedras contra su propio tejado. Hechos como éste nos reafirma en la afirmación de que a de San Antonio le gustaría que las cosas fueran mal en el municipio al que también representa”.

Aclaran que el alcalde de Carbajosa nunca ha hablado de informes preliminares favorables porque esos informes no existen ni pueden existir, sí se ha referido en cambio a las declaraciones realizadas por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés Castro, en el encuentro que mantuvieron el pasado mes de febrero, donde la representante de la CHD confirmó que la documentación presentada por el Ayuntamiento de Carbajosa para iniciar el proyecto estaba en orden.

No obstante, “la CHD ha solicitado recientemente al Ayuntamiento de Carbajosa un cuestionario para que haga constar el caudal máximo instantáneo de agua solicitado, un requerimiento que ha sido contestado por el Ayuntamiento el pasado día 4 de abril”, aclaran.

Por último, señalan que “el Partido Popular del Ayuntamiento de Carbajosa seguirá trabajando como ha hecho hasta ahora para poner en marcha lo antes posible un proyecto beneficioso para los vecinos ya que posibilitará un importante ahorro para las arcas públicas en lo que respecta al riego de espacios libres públicos y parques así como en los recibos del agua de muchas parcelas del municipio”.

Y al igual que ha hecho ante la Diputación Provincial de Salamanca “seguirá demandado ayudas a aquellas instituciones a las que considere oportuno, le pese a quien le pese”.