Music Factory con su premio anual ‘Embajadora Salmantina del año’ reconoce a Almudena Alberca como profeta en su tierra

Miércoles, 10 de abril de 2019

Almudena Alberca, Directora Técnica de Grupo Bodegas Palacio 1894, y primera Master of Wine recibe el título de “Embajadora Salmantina del Año” por parte de Music Factory. Esta mujer se convirtió el pasado mes de agosto en la primera mujer Master of Wine (MW) de España. El Master of Wine es el título que representa el máximo conocimiento y excelencia en el mundo del vino. Hay tan solo 380 Masters of Wine en todo el mundo.

Con una trayectoria de más 15 años en el sector vitivinícola, Almudena Alberca ha desarrollado su carrera en España y la ha compaginado con experiencias internacionales como en Nueva Zelanda. Ha trabajado en bodegas boutique como Viñas del Cenit (D.O. Tierra del Vino de Zamora) y Dominio de Atauta (D.O. Ribera del Duero).



En 2015, ya en la recta final de sus estudios, Almudena Alberca MW llegó a Bodegas Viña Mayor como Directora Técnica, con el objetivo de transformar la bodega, y desde su incorporación ha sido la responsable del reposicionamiento de la bodega, comenzando con la renovación de su línea tradicional y siguiendo por la creación, diseño y lanzamiento de nuevas referencias. En el tiempo record de un año y medio, salieron al mercado 8 nuevas referencias bajo su firma, a lo que hay que sumarle la elaboración de vinos en nuevas D.O.s como Valdeorras o Rías Baixas, donde el grupo no estaba presente hasta este momento.



Pedro San Ricardo, propietario del local Music Factory y promotor de este homenaje ha querido celebrar en colaboración con Distribuciones Williams un especial encuentro para homenajear a Almudena Almudena Alberca y poner en valor el papel que como salmantina ha ejercido haciendo más grande el nombre de los vinos españoles a nivel internacional.



Durante el encuentro, los asistentes han podido degustar una selección de vinos firmados por Almudena Alberca MW y hacer un recorrido por elaboraciones de corte más clásico de la mano de Viña Mayor Verdejo y Viña Mayor Crianza; así como de un perfil más contemporáneo con El Secreto y La Poda Sauvignon Blanc.