Ganemos acusa al PP de “hacer campaña con recursos municipales”

Miércoles, 10 de abril de 2019

“El PP no deja de hacer campaña con recursos municipales, les decimos que dejen de visitar obras y de hacer mítines en empresas concesionarias para así ganar votos”. Son palabras de Virginia Carrera, portavoz de Ganemos Salamanca.

En el mismo sentido, añadía que “el equipo de gobierno ha usado las redes sociales, donde el concejal de obras insultaba a Vox, esto no es ético. El gobierno no tiene mayoría absoluta, no es lícito el uso de redes sociales para fines partidistas”. “Nos gustaría transmitir que entendemos que la política no es esto, no es salir en campaña haciendo inauguraciones y cortando lazos”, sentenciaba.

Polémica con las infraestructuras deportivas

Por su parte, Gabriel Risco se refería al proyecto de reforma del campo de fútbol Reina Sofía, “de 2 millones de euros, es una vergüenza que la idea que tiene Carbayo es que el presupuesto es suyo y puede hacer regalitos a determinados equipos de la ciudad, Salamanca no merece un alcalde que se aprovecha de la caja común, esta es una inversión que se hace para fomentar el deporte local y reclamamos que igualmente se afronten otras inversiones como en los campos de La Salud”.

Además, concluía de esta manera: “nosotros pensamos que ya no ejerce de alcalde, no es de la mayoría, es solo un candidato partidista que hace campaña para él mismo”.

Foto de Lydia González