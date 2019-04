“Trabajamos en un proyecto que generaría empleo complementario y para las mujeres”

Jueves, 11 de abril de 2019

Jorge Rodríguez nunca se esconde, practica la militancia real, es comprometido y un luchador infatigable en la defensa de sus ideas. Con esta son dos legislaturas como alcalde, un cargo que aspira repetir e incluso está dispuesto a presentarse como diputado provincial del PSOE por la comarca de Vitigudino.

¿Qué balance hace de la legislatura?

En general un balance positivo, han sido cuatro años muy delicados e intensos, en los que ha marcado el ritmo del Ayuntamiento el expediente de la mina, que ha sido tremendamente complejo porque en este tiempo se han desarrollado los acontecimientos más especiales. Desde el punto de vista del mandato habría que decir que la mina ha sido sin duda el elemento estrella.

¿Cómo está en estos momentos el proyecto minero?

En apariencia está todo muy parado, hay muy pocos trabajadores y poca o ninguna actividad real salvo la apertura de las oficinas, desde que le negaron la licencia urbanística en Retortillo, que es fundamental, a mí no me consta que la hayan reiniciado ni que la hayan recurrido, con lo cual ahora está todo muy inactivo. No sé si dependerá ni siquiera del color político del próximo gobierno porque es un proyecto muy complejo y si se está negociando el apagón nuclear, no parece que tenga mucho sentido iniciar una extracción de uranio en Europa. La riqueza que puede ofrecer Berkeley ya la conocíamos. No podemos olvidar que Retortillo fue reserva nacional hasta el 2000 y que Enusa pidió voluntariamente que se levantase esa reserva porque no era de interés, con lo cual lo que puedan haber encontrado en la Zona 7, a 150 metros del casco urbano de Villavieja, pues no sé si habrá dispuesto algún gobierno a que desaparezca un municipio de 800 habitantes para abrir una mina tan pequeñita y con tanto riesgo. Han aprobado el desmantelamiento de la planta Quercus y no sé, construir una nueva planta, una empresa extranjera, que ha rechazado la nacional y que desmantela sus instalaciones, no parece muy coherente.

¿Por qué el Ayuntamiento de Villavieja se opone a la mina?

Haciendo un balance de los pros y los contras, qué duda cabe que unos puestos de trabajo durante unos años sería lo que va al plato de los beneficios, y esos puestos de trabajo sería lo que podría aportar la mina, nada más, y siempre en un corto plazo. Por otro lado, el riesgo y las afecciones al medio ambiente y a la propia vida en el municipio son indiscutibles. No ha habido una mina de uranio en ningún sitio que no haya contaminado, agua, pastos, medio ambiente…, que no haya tenido un impacto en la salud de las personas. Y una mina con tan corto recorrido, porque es un microproyecto de 5 ó 6 años, como han desarrollado en Aguablanca o Valle Boinás, 5 ó 6 años y a cerrar el asunto. Entonces, no podemos justificar poner en riesgo todo lo demás porque en la balanza haya 10 ó 15 puestos de trabajo para otras tantas personas de Villavieja que son ‘no cualificadas’, porque el resto no iba a ser de Villavieja ni iba a redundar, porque ¿quién iba a vivir en Villavieja que no fuera del pueblo? En Villavieja no pararía nadie y además se pararían proyectos en los que estamos barajando para los próximos cuatro años y sin riesgo para el medio ambiente ni para las actividades tradicionales de la zona.

¿Por lo que dice está decidido finalmente a presentarse a la reelección?

Sí, sí. Ya tengo la candidatura, e incluso me propondré al partido para diputado provincial.

¿Bueno, pues hábleme de los proyectos que tiene?

Lo de la residencia está parado desde que modificaron la normativa, entonces tengo dudas de que finalmente acabe siendo residencia. Vamos a tratar de explorar el interés de alguna empresa que estuviera interesada en gestionarla y en acabar la obra haciendo un contrato de explotación de largo plazo, pero lo veo muy difícil. Quizá pueda reorientarse a otros fines que parece pudieran tener mejor salida que como residencia. Tenemos la voluntad de darle una solución para no perder lo que se ha invertido, pero estamos barajando más opciones.

¿Y qué me dice de ese proyecto que tiene en mente para crear empleo?

No quiero avanzar nada de momento, solo que puede ser una actividad complementaria y también orientada a las mujeres y en la que tendrían cabida mujeres de toda la zona. Pertenezco a una mesa de trabajo contra la despoblación en el PSOE y surgió esta idea con la que, de verdad, estoy muy ilusionado porque tendrá el amparo de la nueva PAC, y mi idea es contagiar a otros pueblos. Apenas requiere inversión y el Ayuntamiento se encargaría de la formación y de la inversión inicial, para que el dinero no sea impedimento para nadie.

¿Qué ha echado en falta en este tiempo?

Una política autonómica que les diera más relevancia a los pueblos, que nos estamos ahogando. Sea quien sea el alcalde, por muy bien que lo haga, no tiene nada que hacer. Tenemos 20 fallecimientos y dos nacimientos, eso es imposible revertirlo si no hay un cambio de las políticas y no solo a nivel regional, sino nacional. Siento esa impotencia. Y luego no trabajamos en equipo, mancomunidades, alcaldes…, o es lo que he notado, quizá también focalizado un poco en lo de la mina.