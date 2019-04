La salmantina Ana Morollón, ganadora de la V edición de ‘Talentos en Conserva’

Martes, 9 de abril de 2019

Emoción, conservas y gastronomía fueron los ingredientes de la final de la V edición del concurso gastronómico ‘Talentos en Conserva’, dirigido a estudiantes de hostelería, cocina y restauración de toda España, organizado por Frinsa; y que ha ganado Ana Morollón, estudiante de OTEA Escuela de Hostelería del Principado de Asturias, con su propuesta ‘Berberecho Triguero’. La aspirante a chef recibe un premio económico y un stage de un mes en Casa Solla, restaurante Estrella Michelín con Tres Soles de la Guía Repsol.

A la final, celebrada hoy martes, en el stand de Frinsa, durante el Salón de Gourmets, llegaron cuatro mujeres estudiantes, entre más de cien recetas presentadas bajo la temática ‘Sabores Saludares’. Con muchos nervios las cuatro presentaron sus propuestas ante un jurado presidido por el chef Pepe Solla, acompañado del crítico gastronómico, Jose Carlos Capel, presidente también de Madrid Fusión; Guillermina Bravo, directora de Montagud Editores, responsable del cuaderno de alta gastronomía, APICIUS; la gastrónoma Alejandra Ansón y Lydia del Olmo, ganadora de la I edición del concurso y que, actualmente, trabaja en Casa Solla.

El jurado premió la receta ganadora por “cómo se integró la conserva en el plato, así como la sencillez y claridad en su elaboración”. En gastronomía, “menos es más”, recalcaron. Por su parte, para Ana Morollón, que recibió con sorpresa y mucha emoción el premio, es “muy motivador ver que no te has equivocado escogiendo la cocina como medio de vida”. Para esta ovetense, de 40 años, natural de Salamanca, la gastronomía llegó por casualidad tras dedicarse durante años al escaparatismo de una conocida multinacional gallega. “Llegó la crisis y me quedé en paro así que decidí reciclarme y formarme en cocina”. Su receta de berberechos está inspirada en su infancia, en Salamanca, en el ultramarinos de más de cien años de sus abuelos, donde descubrió el mundo de las conservas. “Esta receta ha sido un pequeño homenaje con un enfoque sabroso y saludable”, confiesa emocionada.

Con el concurso ‘Talentos en Conserva’, Frinsa quiere apoyar el talento de la cantera gastronómica española. Para Pepe Solla, embajador de la firma gallega de conservas gourmet, “este concurso es un incentivo para quien empieza. Es muy bonito apoya a los chefs del mañana”.

Iria González Iglesias, de la Escuela de Hostelería del IES Vaguada de la Palma en Salamanca, con su receta “Tosta de Sardina” recibió el segundo premio. Las otras dos finalistas fueron Ainhoa Jiménez Moto, de la Escuela Natura de Cuenca, con su propuesta “Arte y Compás”; y Carlota González, con “Almeja sobre Arrecife”, estudiante de Aranda Formación, en Madrid. Reconocimiento a las escuelas Además, como reconocimiento a su labor indispensable en la preparación y motivación de los participantes, desde Frinsa han premiado, también, a la escuela desde donde se han presentado más recetas a través de la web www.talentosenconverva.com El colegio que recibirá una masterclass presencial de Pepe Solla es CIFP Carlos Oroza de Pontevedra.