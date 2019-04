Martes, 9 de abril de 2019

Queda lejos ya, sus inicios en el mundo del espectáculo cuando a los 17 años de edad con un show en el cual daba vida al mítico-Elvys Presley-, comienza a ser conocido por las imitaciones de este “rey del rock” en aquella sala de fiestas-TARTANA- acompañado del grupo-ANDRÓMEDA-, Con Ana y Raquel en los coros. ¡Dios que largo camino desde entonces! Tanto que en aquel momento se hacía llamar-DANNY JUNIOR-, cuando lanza su primer trabajo discográfico, un –maxi single- titulado-“Quiero decirte… Love vou my Life-, que mezcla-Jacinto de la Cruz-, con arreglos y programación de-Domingo Rabanal-. En un trabajo que apareció en tres idiomas (castellano, inglés y francés). Por estas fechas, se inician también, sus primeras apariciones anta las cámaras de Televisión- interpretando temas de-Nino Bravo…

¿Y luego? Pues mucho y variado. Dado qué y afortunadamente a día de hoy, sigue en esta actividad apasionante y no exenta de desengaños que él una vez eligió. En el año de-2017- presentó su decimo octavo trabajo discográfico: -“Cantando al Alba”-, doce canciones que representaron un reto personal, una asignatura pendiente consigo mismo… “Noche de Ronda”, “La quiero a morir”, “Guitarra suena más bajo”, “Procuro olvidarte”, o “MY WAY”; temas que estuvo muchos años cantando en Conciertos.

-Pero hagamos un alto en el camino y tomemos fuerzas e inspiración, ya que no vamos a contar de-pe a pa-, todo el periplo musical de –DANNY- pues sería imposible por su extensión y diversidad. Vamos, voy, a intentar resaltar el tema humano de-DANNY- un personaje-singular y muy salmantino-, que aún está… pasando por aquí, y dejando su –HUELLA-.

Respecto a mi amistad personal con-DANNY-, ya es antigua pues muchas veces contacte con él “profesionalmente” con entrevistas y otras ¡que no es poco! como amigos. Y si tuviera que definirla, tendría que apoyarme para hacerlo con lo que escribía el –Trovador- Antonio Sánchez Marín-, en sus “Décimas Espinelas” cuando definía la –AMISTAD-. “Versos, valores, sentimientos, virtudes, inherentes a la condición humana... ¿Qué es la amistad?

“La-AMISTAD-, es traspariencia, es franqueza, lealtad, respeto y sinceridad en mutua correspondencia. Es un néctar, una esencia de incalculable valor, es un hombro acogedor donde el alma se desnuda y se convierte en ayuda en el momento peor”.

-Pues eso.

En una de esas entrevistas-DANNY- me decía: “Duele que no te ayuden en tu tierra”. Y me lo decía alguien que en esos momentos; se estaba batiendo duramente y con infinito tesón y salmantinismo a tope, buscando su sitio en la música. Era por el año -2000-, y acababa de lanzar su disco-“Una Mirada Atrás” y él escribía: “En estos tiempos de conflictos, en los que se respira una marcada tendencia al declive de los valores humanos, confío en ser capaz de mantenerme fiel a mí mismo y a mis principios”.

En él-2002- sale a la luz su-noveno- trabajo discográfico-“Salamanca European Star 2002”-con 14 temas y -DANNY- apostilla: “Producir este trabajo ha sido un reto, pero sin lugar a dudas he disfrutado más que en otros al hacerlo. El mero hecho de grabar un disco dedicado a tu tierra conlleva un elevado índice de motivación y responsabilidad. Era una deuda que tenía con –Salamanca- y me siento muy orgulloso de haberlo podido realizar. Es el mejor regalo para mí tierra y mis pisanos”.

En se duodécimo trabajo discográfico-“Estrictamente Personal”-, con-13- temas, da rienda suelta a su imaginación y pluma y escribe: “Quiero dedicar este –Album-, a todos aquellos que de un modo u otro me apoyaron el proyecto y creyeron en mí, pero sobre todo quiero hacerlo a los que nunca creyeron. A mis detractores, porque a través de sus críticas destructivas y su aptitud negativa hacía mí persona y mi carrera, aportaron sin saberlo, el impulso y las fuerzas necesarias para alimentar mi ego y poder llegar hasta aquí”.

-Mucho, mucho más podría yo escribir de-DANNY-y de su buen hacer en la vida misma e hidalguía sin reparos. Pero quiero que sea él con su pluma en este-Personaje Singular- y sus-Reflexiones-quien lo haga. Y qué mejor que con su disco… “Cantando al Alba”… ¡escuchar!

“Considero que es un placer y un auténtico lujazo poner nuestra existencia al servicio de este noble oficio y arte con dedicación absoluta. Mientras el “cuerpo aguante” seguiremos en la noche los bohemios, los músicos, los cantantes y artistas en general. Seguiremos al “pie del cañón” perennemente ilusionados, fieles a nuestro credo y entregados a nuestra causa. Seguiremos mientras nos quede un ápice de aliento… ¡CANTANDO AL ALBA!

Amigo DANNY, fue un placer volver a charlar contigo de lo –divino y humano-. Un abrazo.

Y no olvidéis que: “Personas Singulares”-son aquellas que pasaron “por aquí” y dejaron su-HUELLA” Pues eso.