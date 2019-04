“La concentración puede ser una oportunidad para luchar contra la despoblación”

Jueves, 11 de abril de 2019

Comprometido con su pueblo y con el medio rural en general, Luis Rodríguez muestra aquí su preocupación por el futuro de los pequeños municipios ante el grave problema de la despoblación, y avanza que repetirá como cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones municipales para culminar el intenso trabajo realizado los cuatro años anteriores.

¿Cuál es el mayor problema que se ha encontrado como alcalde en estos cuatro años?

La despoblación nos está asolando. En este momento en Pereña se está haciendo el proyecto de infraestructura rural ligada a la concentración parcelaria. No estábamos satisfechos con el proyecto de adecuación de caminos que se hizo hace tres años, y fue una de las primeras actuaciones que tuvimos que acometer, exigir a la Junta una mayor inversión en el proyecto de caminos. Eso se recogió por parte de la Junta, hay que decirlo, y se aprobó un proyecto de mejora, lo que se llama un plan de infraestructura rural de concentración parcelaria, que está permitiendo trabajar sobre los caminos, poner obra civil, tuberías, pasos de agua, entronques a carreteras, entronques a caminos.

Digo todo esto porque fundamentalmente en Pereña estamos detectando que la concentración parcelaria puede ser una oportunidad importante para de alguna manera luchar contra la despoblación.

¿Qué necesitamos? Que no nos pongan impedimentos, porque en muchas ocasiones las políticas de despoblación tienen como objetivo meter dinero, y nosotros hemos detectado desde el Ayuntamiento que en muchas ocasiones es mucho más fácil no poner impedimentos.

No puede ser que la misma ley que en su momento impidió construir urbanizaciones en el levante español si en la superficie que se quería construir había sido afectada por un incendio, no puede ser que esa ley aplicada aquí le impida a un vecino que tiene una parcela de 7 Has. plantar un viñedo porque la ley impide plantar nada en los quince años posteriores a un incendio.

Y es precisamente el sector agrícola el que es capaz de fijar población. Por eso pediría desde aquí, que la Junta en su caso, que la Delegación del Gobierno en su caso, que el Ministerio en su caso, no traten a los pueblos que están afectados por la despoblación igual en la interpretación y en la aplicación de las leyes que se trataba al levante español para impedir las construcciones de urbanizaciones en bosques que se habían quemado. Casi casi es una llamada de socorro, es decir, que dejen hacer, que no cuesta dinero, no tienen que poner dinero.

Aquella queja pública sobre que ‘no dejaban hacer’, ¿surtió efecto?

Desde entonces tengo que reconocer, por ejemplo, que el Servicio de Medio Ambiente de la Junta nos mira de otra manera, hemos pactado, por decirlo de alguna forma, el que antes de presentar formalmente un proyecto ellos lo adecuen un poco a la realidad concreta y se pueda finalmente ejecutar, pero no es menos cierto, que el propio Servicio de Medio Ambiente se encuentra con impedimentos absolutos. Esta Comunidad autónoma tiene un decreto de roturación de montes que impide roturar en determinadas circunstancias, entonces si no se rotura es imposible. Y esto son Arribes, y uno de los criterios para impedir la roturación es que los desniveles no sean superiores al 10%, y otro motivo para que no se roture es que las parcelas hayan estado cultivadas en los últimos 20 años, pero en esta zona, los vecinos abandonaron el medio rural hace 20 años porque malvivían. Si en aquel entonces hubiera habido la concentración parcelaria, posiblemente esos cultivos no se hubieran abandonado.

Al final lo que genera asentamiento en el mundo rural es el sector primario, porque genera mucha actividad económica, al margen después de lo que los ayuntamientos estén dispuestos a hacer, porque la despoblación no es un problema que resuelvan los ayuntamientos, tiene que ser la suma de las voluntades de todas las administraciones implicadas en este asunto. Y una medida que a mí me parece fundamental es, por lo menos no estorbar, que hagan discriminación positiva.

Yo creo que hay que empezar a tratar fiscalmente de forma diferente a los que mantienen el territorio vivo, y en los pueblos, la gente que queda es la que mantiene vivo al territorio, entonces o se hace algún trato fiscal concreto o finalmente los pueblos se terminan por morir. Por otro lado, este Ayuntamiento hace lo que puede, nosotros tenemos pendiente, porque ha sido imposible con los recursos que teníamos.

¿Qué balance hace de la legislatura?

Si cojo el programa, aquellas medidas con las que nos presentamos hace cuatro años, salvo las viviendas tuteladas y el centro de día, que finalmente hemos priorizado a favor de la renovación de los pavimentos de la Plaza, porque estaban en un estado lamentable, que también venia incluido en esas propuestas, salvo eso, el resto de las medidas que proponíamos están cumplidas íntegramente. No solo están cumplidas esas, sino que hemos sido capaces de encontrar los recursos suficientes para hacer una renovación completa del alumbrado público, que no estaba prevista, y hemos conseguido que se pueda utilizar el agua de los antiguos manantiales de Pereña.

Desde ese punto de vista estamos satisfechos, por eso creo que el campo de batalla de los próximos años tiene que ir a encontrar los mecanismos para no seguir perdiendo población. Y las viviendas tuteladas será lo primero que hagamos la siguiente legislatura si tenemos la confianza del pueblo.