El alcalde espera que arreglen el camino del Pozo de los Humos

Miércoles, 10 de abril de 2019

Satisfecho con el trabajo realizado y decepcionado con quienes “desde arriba me han dejado tirado con el tema del secretario”, lamenta Marceliano Sevilla Gorjón, alcalde de Masueco de la Ribera, un cargo al que ya no optará las próximas elecciones del 26 de mayo, aunque reconoce que le hubiera gustado ver finalizada la concentración parcelaria después de ocho años de regidor.

La edad, en agosto cumplirá 84 años, pero sobre todo sufrir durante más de 16 meses la ausencia de secretario en el Ayuntamiento, han sido las causas que le han empujado a tomar esa decisión. Marceliano Sevilla se retira de la vida pública por la ‘puerta grande’, pues además de haber logrado poner en marcha la concentración parcelaria, su logro más importante fue “pacificar el pueblo” hace ocho años, “eso es de lo que más orgulloso estoy, por supuesto, y la gente lo valora porque me piden que me presente”.

Pozo de los Humos

Pero también le queda una espina clavada, que es el arreglo del camino de acceso al Pozo de los Humos, la joya del Parque Arribes del Duero, que desde hace cuatro años suma cientos de visitantes cada fin de semana durante la primavera. A pesar de tener la confirmación desde el área de Turismo de la Diputación en 2017, la obra, seis kilómetros de camino, “tres de ida y tres de vuelta y un pequeño espacio para aparcar”, no se ha realizado, por eso frunce el ceño y pone rostro serio cuando recuerda cómo en varias ocasiones le afirmaron que ya no tendría que ir a socorrer a ningún turista porque se hubiera quedado atascado con su vehículo.

“Hay personas que te ofrecen, pero luego se van distanciando”, y recuerda cómo en estos algo más de 16 meses “nadie se ha preocupado ni me ha preguntado de cómo me apaño sin secretario, gracias al alguacil que entiende el ordenador de maravilla y abre el correo electrónico, me entero de las cosas, porque hoy todo va por Internet, pero hay cosas que ni él ni yo podemos hacer, tiene que ser un secretario. Cuando no hay más remedio tengo que solicitar a los servicios jurídicos de la Diputación una autorización circunstancial y entonces me autorizan y contrato al de Villarino, que me está ayudando mucho”.

En cuanto al incremento de turistas, Marceliano Sevilla reconoce que la zona ha adquirido un gran auge gracias al Pozo de Los Humos, “sobre todo desde hace cuatro años, a partir de la desgracia que tuvimos de aquel muchacho. Las televisiones han hecho mucho”, concluyó.