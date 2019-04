“Hemos sido un equipo abierto a todo el pueblo”

Martes, 9 de abril de 2019

¿Qué balance hace de estos ocho años como alcalde?

Bastante positivo porque cogimos el pueblo con una deuda que llegaba casi a los 600.000 euros, y la tenemos prácticamente eliminada. Nos queda solo unos 140.000 euros. Y otro tema tan importante sino más como el económico es la nueva situación de convivencia social, todo el mundo participa de todo y parece que la división política se ha vencido un poco.

¿Qué le queda por finalizar esta legislatura?

La residencia. Estamos ya en la última fase de ejecución, lo hemos metido en los últimos Planes Provinciales, y hace unos días aprobamos en el pleno comprar otros quinientos metros más para dotar a la residencia de un jardín y una zona de recreo al aire libre para los mayores. Yo creo que a finales de este año o primeros del otro se podría poner en marcha. La obra civil está prácticamente acabada, faltan un par de meses de ejecución y a partir de ahí empezaremos a amueblarla. Para esto último contamos con la colaboración de la Fundación Rodríguez Fabrés.

¿Y Rollanejo?

Funciona muy bien, aunque lo que sí me gustaría decir es el problema que tenemos tras ser considerado monte de utilidad pública. Por este motivo no podemos intervenir como nos gustaría y la Junta lleva a cabo intervenciones muy agresivas en el monte. Tampoco ha intervenido sobre la plaga de cerambyx, lleva un montón de años, no solo aquí en Rollanejo sino en toda la comarca, nos estamos quedando sin quejigos, está atacando a los robles y ahora a las encinas de una forma muy violenta. La única solución que pone la Junta, es arrancar los árboles. Yo en mi vida he visto coger peces con una marra.

De este tiempo, ¿le queda alguna espina clavada?

La verdad es que no, estoy contento por todo, esto no ha sido un proyecto personal, sino ha sido un proyecto de un equipo. El equipo durante estos ocho años ha respondido muy bien, el trabajo de los concejales ha sido fundamental y esta última legislatura, la oposición pues por lo menos no ha puesto trabas en la gestión, y la verdad así da gusto trabajar. El logro fundamental que hemos tenido ha sido ese, que hemos sabido crear un equipo que se ha abierto a todo el pueblo, no ha hecho distinción con nadie ni con nada, y a partir de ahí yo creo que ha funcionado.

Entonces, se vuelve a presentar…

Sí, nos vamos a presentar los mismos prácticamente. Nos gustaría acabar el proyecto, eliminar el total de la deuda y dejar el camino abierto para que esto se pueda seguir gestionando como se está haciendo hasta ahora. Después sería el momento de dejarlo. Es bueno que en los pueblos vayamos cambiando, que la responsabilidad de llevar los pueblos adelante no sea siempre de las mismas personas, tenemos que ir cambiando, ir alternado. Sería bueno que la gente tuviera pequeñas inquietudes para poder llevar esto adelante. Es mi opinión personal.