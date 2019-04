“Me gustaría encontrar un Teatro Liceo lleno de cofrades a los que pregonar la Semana Santa”

Martes, 9 de abril de 2019

“La Semana Santa de Salamanca está muy viva todo el año, es una de las cosas más características que ha cambiado en los últimos 20 años”

“Nada puede hacer más ilusión y mayor honor que ser nombrado pregonero de la Semana Santa en la que participas”. Así lo asegura Abraham Coco, periodista, cofrade del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora y miembro de la tertulia de Cofrade Pasión. Este martes, 9 de abril (20.30 horas, Teatro Liceo), ejercerá de pregonero de la Semana Santa 2019 y, como apunta, “me gustaría encontrarme con un teatro lleno de cofrades a los que pregonar la Semana Santa”.

¿Cómo recibió la noticia de ser pregonero de la Semana Santa?

No lo esperaba, primero fue la sensación de sorpresa, seguida de alegría, agradecimiento, y luego vértigo, el momento de soledad de pensar. Nada puede hacer más ilusión y mayor honor que ser nombrado pregonero de la Semana Santa en la que participas.

¿Puede adelantarnos algo del pregón?

En los últimos años el éxito del pregón es que cada pregonero ha buscado dentro de sí las características por las que lo nombraban, y eso es lo que yo he intentado hacer. Soy periodista y nos dedicamos a dar noticias, y el pregón en sí es un anuncio; y también soy cofrade, y el acento lo voy a poner en la gente. En Salamanca hay cofrades desde hace 500 años, la Semanan Santa es un escenario de pasión y piedra, pero también de carne y hueso. Soy una persona creyente, y también creo en las cofradías como vehículo de participación en la vida de la Iglesia y de expresión cultural. Me gustaría encontrarme el 9 de abril con un teatro lleno de cofrades a los que pregonar la Semana Santa.

¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir el pregón?

Enfrentarse a un texto largo (en tiempo de lectura, 45 minutos), quiero que la gente lo vea cercano y que el mensaje de lo quieres contar se transmita. Tenía además la obsesión de sentirme cómodo, verme reflejado en lo que dice el texto. Fue pregonero joven de la Semana Santa 2010. Cuando di el pregón era una cosa muy familiar, no tiene nada que ver con el pregón de ahora. Guardo un recuerdo muy bonito.

¿Qué distingue a la Semana Santa de Salamanca?

Siempre hay un tópico, la pasión y piedra, y eso es evidente, pero visto desde fuera uno

se da cuenta de que a lo mejor hay otras semanas santas con más nombre, pero la de Salamanca, más allá de la semana, está muy viva todo el año, creo que es una de las cosas más características que ha cambiado en los últimos 20 años. Desde fuera se ve como que se participa, que somos pioneros en muchas cosas, la implicación de muchos cofrades, de las bandas de música, y la ciudad siente también la Semana Santa como propia, como una de las celebraciones más importantes a lo largo del año.

¿Con qué momento/os se queda de la Semana Santa?

Soy de una cofradía, pero me siento cercano a todas. Es un momento muy especial la bajada de Tostado, todo el mundo la identifica como

la calle del Cristo de la Agonía, y hasta ahora también la llegada a Isabeles; y el regreso, soy un defensor y un entusiasta de las procesiones de regreso, totalmente distintas a la ida. Amor y Paz me encanta acompañarla de regreso, ya no es esa procesión multitudinaria, sino más íntima. La Universitaria, la del Cristo de la Liberación, el Domingo de Ramos también es muy especial.

¿Echa algo en falta en la Semana Santa?

La Semana Santa tiene trascendencia, dimensión y proyección. Siempre hay retos, cambios, hay conventos que cierran, y eso es un reto para las cofradías. Se dan muchos pasos en positivo. La implicación es buena y eso nos tiene que servir de base para aspirar a una celebración más fuerte.