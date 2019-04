Martín Galván: “Hace un mes no era el peor y ahora tampoco soy el mejor”

Lunes, 8 de abril de 2019

El futbolista mexicano volvió a demostrar su valía en una gran cita tras marcar al Real Madrid y llega al derbi con la moral disparada

Martín Galván llega a una de sus semanas preferidas de toda la temporada: la del derbi. La pasada campaña, el jugador azteca dejó dos imágenes para el recuerdo tras marcar en ambos enfrentamientos ante Unionistas y dar cuatro puntos a su equipo con dos tantos de escándalo. Además, el futbolista mexicano atraviesa por un gran momento moral tras marcar el gol del empate contra el Real Madrid en Valdebebas en la pasada jornada.

Sensaciones de cara al derbi tras empatar con el Castilla: “Es un punto muy importante, muy valioso y nos viene muy bien para el derbi y encarar un partido muy especial. Hay que seguir trabajando”.

El rey de las grandes citas del Salamanca UDS: “Siempre lo he dicho, el fútbol son momentos. Hace un mes no era el peor y ahora tampoco soy el mejor. Nunca me he creído eso, cuando uno no deja de trabajar las cosas llegan. El entrenador me dio la oportunidad y le estoy agradecido, al igual que al resto de compañeros. Cuando se me da la oportunidad, trato de aprovecharlo. Llego bien para el derbi, aunque ayer me cansé porque llevaba un año sin jugar un partido como titular, pero estaré en plenas condiciones”.

Opinión ante las críticas: “Me molesta cuando son de mala leche. Sé que hay personas que lo hacen en ese sentido y me molesta cuando se creen los entrenadores, Guardiola... pero no ven el día a día y hablan por hablar. Sé que siempre va a ser así y la gente va a hablar de mí, ya sea para bien o para mal. Hay días que sí molesta lo que dicen, pero solo he tenido una oportunidad real (ante el Castilla). El resto de partidos jugaba muy poco y voy a seguir trabajando para entrar más (en los planes de Calderón). La gente que me critica me motiva, que sigan hablando.

Relación con Calderón: “La relación es normal. No tiene que ser mala por no jugar o buena por sí haberlo hecho. Él es el entrenador y yo soy un jugador. Cada persona tiene su opinión y siempre le he comentado que es muy distinto ser titular a entrar al campo cuando vamos perdiendo. Hemos hablado y creo que le respondí en el campo. Si un jugador te responde, hay que seguir y con el entrenador es igual”.

Héroe en un tercer derbi: “Ojalá (entre risas), para mí mucho mejor. Son partidos que me gustan, con tensión y si tengo la oportunidad de ser titular… la aprovecharé, aunque hay que ganárselo día a día.

Resultado: “Ganar o ganar”.