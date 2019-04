¿Por qué a mí? ¿Por qué no se multa a todos?

Lunes, 8 de abril de 2019

Ya que en el Ayuntamiento no me han escuchado, acudo a este medio de comunicación para hacer publica mi queja sobre la política de sanciones que en muchas ocasiones realiza la Policia Local

Hace poco más de un mes, los agentes de la Policia Local me sancionaron con 200 euros por parar un momento, ni 2 minutos (sí, mal hecho, está claro) pero con causa justificadísima. Sin llegar a causar ninguna molestia, bajé a mi hija con la pierna escayolada a la puerta del colegio, por la imposibilidad de hacerlo ni moverse.

No sirvió de nada que a grito por algunos profesores, se le avisara al señor agente de la situación y de que ya se quitaba el coche. Tras explicarle la causa por la que se había dejado mal parado un momento, me respondió que le daba igual. Es normal que una persona, con un poquito de sangre, ante una situación así, de estrés, de tener una hija accidentada, te ponen una multa de 200 euros, y si ves además esta actitud ,te enfadas un poco pero nada más, sin encararse ni mucho menos. Mal hecho, si lo reconozco, pero un poco mas de comprensión, que por cosas más graves no creo que haya sanciones de 200 euros.

No entiendo la actitud del ayuntamiento, que me reconoció que el agente ha obrado mal, que lo que ha puesto en la denuncia no es correcto, que el propio agente se contradice en ella, que la causa es totalmente justificada por dejar una persona impedida, pero que como me encaré (cosa totalmente falsa) por eso me pone la multa, que si no me la hubieran quitado.

Un momento ¿Quiere decir entonces que se sanciona no por infringir normas sino según crea el agente que le hablas?. Esto es nuevo. ¿Cuál es el criterio? Los ciudadanos tenemos derecho a saberlo, si es puramente reglamentario, o nos tenemos que encomendar a la suerte de caerle bien, o que tenga un buen día, PORQUE TODOS LOS DIAS, hay multitud de vehículos estacionados o parados mal a la entrada y salida del colegio, (esto es comprensible) o porque se está charlando, durante mucho tiempo, y otras situaciones sancionables, pero no se multa ¿Por qué? ¿Depende de quién sea el infractor? ¿Si llevo algún rotulo determinado no se me sanciona? ¿Hay en Alba ciudadanos de primera y de segunda?. Quiero pensar que no, pero la sensación me dice lo contrario.

Me dicen que están descontentos como actúan algunos miembros de la Policía Local (no todos), y les piden que "no suban al colegio para que no la líen”, y que no pueden hacer nada, porque dicen que como son funcionarios no pueden. Que alguien me desmienta si me equivoco, pero que seas funcionario no quiere decir que seas un ser, intocable, ¿de verdad?, ¿de quien depende la policía local? ¿No se pueden abrir expedientes si no se obra correctamente? ¿Por qué esta pasividad?

Según ellos, cara a recurrir prevalece la opinión del agente, y que el recurso va a la propia Policía Municipal. Si es así, ¿Tengo que recurrir al mismo organismo que me puso la denuncia? Pues está claro cuál será el resultado.

Por cierto, “gracias” al señor alcalde por su interés, atención y preocupación por el problema de los albenses. No me pudo atender porque ¿estaba reunido?. Mientras se lo comentaba a su secretaria, él estaba al lado, solo y sentado, oyendo todo y ni en preguntar se molesto, estaba riéndose con algo que estaba mirando en el móvil, eso sí al pasar detrás de mí, palmadita en el hombro y ni se paro, y a volverse a sentarse a seguir pendiente del móvil.

JBJF