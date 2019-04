La trastienda política de los premios Castilla y León

Lunes, 8 de abril de 2019

Las sospechas de trastienda política en la concesión de los premios Castilla y León, que convoca la Junta desde 1984, no viene de ahora. No va a poner “El topillo” en cuestión los merecimientos contraídos por la gran mayoría de los galardonados, pero hay nombres en ese palmarés que no figurarían en el mismo de no haber contado con el padrinazgo previo del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o de alguno de sus consejeros, que con alarmante frecuencia mueven los hilos para que los jurados de turno complazcan sus deseos.