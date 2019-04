La poesía tuvo protagonismo en el Aula Magna de Filología

Domingo, 7 de abril de 2019

En el acto, clausurado por Enrique Cabero, también se hizo entrega del Premio Jorge Borrow de Difusión Bíblica 2019 a José Luis Andavert

Poesía de calidad para un evento que ya es referencia en el ámbito de la lírica castellana volcada a la temática cristiana. Con muy buena asistencia de público a pesar del clima desapacible que ayer se instaló en Salamanca, la voz y la palabra de los poetas lograron trascender los rigores externos para dar calidez espiritual a quienes estuvieron presentes en el Aula Magna de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, participando o asistiendo al X Encuentro de Poetas Cristianos que coordina el poeta Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Usal y colaborador de SALAMANCA AL DÍA. Dicho Encuentro estuvo organizado por la Asociación Cultural Evangélica Jorge Borrow, que depende de la Iglesia Cristiana Evangélica de Salamanca (Paseo de la Estación, 32), y contó con la colaboración de TIBERÍADES (Red Iberoamericana de Poetas y Críticos Literarios Cristianos) y la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.

Y si al principio fue la poesía, el Verbo, al final la clausura no fue menos emotiva, pues Enrique Cabero, vicerrector de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca, comenzó citando la carta que Enriqueta Carbonell escribiera a Miguel de Unamuno para que intercediera por su esposo, el pastor protestante Atilano Coco, preso por la horda franquista. Esta carta, comentó Cabero, supuso la enérgica intervención de Unamuno en el Paraninfo de la Usal, el 12 de octubre de 1936, un episodio conocido de defensa de la cultura y de las libertades. A final, los franquistas asesinaron a Atilano Coco. De esta forma, Cabero quiso dejar constancia de los vínculos de la Universidad con el pueblo evangélico. También hizo referencia al estudio y traducción de la Biblia.

Antes, ya en el segundo bloque del Encuentro, Rubén Lugilde, presidente de la Asociación Cultural Evangélica ‘Jorge Borrow’, organizadora del encuentro, leyó su texto valorando los méritos de José Luis Andavert, a quien se le concedió el Premio Jorge Borrow de Difusión Bíblica 2019, por su destacada labor al frente de la Sociedad Bíblica de España durante más de tres décadas. Luego, otro miembro de la Usal, el pintor Miguel Elías, entregó al premiado su obra ‘Icthus XII’. También hubo participación musical a cargo de Giovanni Arauz, músico y cantante costarricense, quien interpretó dos canciones inspiradas en los Salmos y en Proverbios. En su discurso de recepción del premio, titulado “La Biblia, fuente de transformación personal y colectiva”, Andavert hizo una erudita reflexión en torno a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, centrándose en el capítulo 12 y sus versículos 1 y 2. Destacable resultó su interpretación sobre la presencia de los cristianos en el mundo, la cual no debe centrarse solo en la actividad eclesial, hacia dentro de la iglesia: “Nuestra presencia en el mundo llama a la transformación del medio. El culto ya no ocurre en un lugar determinado para dar culto a Dios, sino que allí donde nosotros estamos hay culto a Dios, pues lo sagrado irrumpe en medio de lo profano. Nuestra vida es culto a Dios. Por lo tanto a lo que somos llamados es a que toda nuestra vida sea culto y con ella se irrumpe en lo secular, de tal modo que rompemos la barrera entre el espacio secular y el divino. Allí donde estamos físicamente está Dios. Esto implica en la práctica que, o toda nuestra vida cristiana es culto y las actividades comunitarias de iglesia son para ayudarnos, instruirnos y equiparnos en esa vida, o de lo contrario, esas actividades de iglesia simplemente nos llevan al absurdo, no tienen razón de ser. Es cierto que el culto en la iglesia nos ayuda a sostener la vida, Pero el verdadero culto significa estar de acuerdo en la vida toda con la voluntad de Dios en pensamiento, deseo y obra, y todo para su gloria. Como ciudadanos del mundo tenemos que dar expresión moral a una piedad que reclama ser autentica…”.

Los poetas que leyeron sus versos fueron José María Muñoz Quirós, Araceli Sagüillo, José Antonio Valle Alonso, Soledad Sánchez Mulas, Verónica Amat, Juan Carlos Martín Cobano, Carmen Prada, Gabriela Mistral (en la voz de F. J. Sánchez), Sofía Montero, Elena Díaz Santana, Samuel Escobar, Gloria Sánchez, José Amador Martín y Alfredo Pérez Alencart.

Reportaje fotográfico: M. Gala