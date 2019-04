Calderón, sobre el resultado: “El punto sabe a oro y gloria”

Domingo, 7 de abril de 2019

El entrenador del Salamanca UDS valoró de manera muy positiva el empate ante el filial del Real Madrid

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, analizó el valioso empate en Valdebebas.

Sabor del punto: “Sabe a oro tal y como veníamos. Si te quedas con el final, puede que hayamos tenido suerte porque hayan aparecido Carpio y Sotres.Nos faltaban argumentos en el banquillo. Nos han ayudado, pero es una pena que la jugada del gol sea defendible y nos ha exigido muchísimo. Sabe a gloria”.

Martín Galván: “Le he visto cansado en el descanso y le he preguntado, él me ha dicho que no sabía lo que iba a aguantar y nos hemos estado comunicando todo el rato y le ha dado para llegar al área y marcar, pero se le ha notado la inactividad”.

Derbi ante Unionistas: “Ya se puede hablar de derbi. Tenemos que ir partido a partido, ya se lo he dicho a los jugadores”.

Mensaje a la afición: “Que disfruten, aunque sean tres puntos muy importantes y todo lo que ello conlleva. Los jugadores lo dan todo por el club. Necesitamos los puntos y su apoyo. Necesitamos el apoyo de todos ellos”.