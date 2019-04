La tensión está por las nubes

Domingo, 7 de abril de 2019

Miguel Ángel Galán, presidente de la Federación de Peñas de Unionistas de Salamanca, aporta su particular visión sobre el empate a cero (0-0) entre Unionistas y el Burgos

Hay productos de época que en temporada son prohibitivos aunque por tradición la gente se empeña en consumir año tras año, a pesar de que sus bolsillos no sean tan hondos como para albergar tal magnitud de monedas y así poder degustar con tranquilidad lo que hay en el escaparate del supermercado. Pero somos muy “cabezones” y la condición humana marca que cuando se nos mete algo en la cabeza, hay que hacer lo que nos proponemos sí o sí, aunque nos hipotequemos para el resto del año.

Hay productos estrellas de temporada que no caducan y que su consumo es exagerado. Por ejemplo: en Navidad, ¿quién no se ve tentado a paladear unos langostinos que su desorbitado precio no te echan para atrás? El pavo relleno o el fiambre trufado con huevo hilado son otros platos que se presentan en nuestras mensas en tan señaladas fechas y que durante el año pasa desapercibido y arrinconado en el arcón.

Pues lo mismo pasa en el deporte cuando llega la recta final. En nuestras mesas deportivas a todos los comensales nos encanta degustar un buen plato, abundante, de “tensión” y un poquito de “miedo al fallo”.

A falta de siete jornadas para que la liga acabe, me dirigí, como vienen siendo norma habitual en estas señaladas fechas, al supermercado de la esquina de las Pistas, y observé detenidamente todo el colorido que mostraban los productos que se agolpaban sobre una decorada estantería. Todos entraban por los ojos, apetitosos manjares que gritaban su existencial compra.

El qué más me llamó la tención, y por supuesto, tenía marcado en rojo en mi hoja de la compra, fue “la tensión”. Allí se encontraba, mirando a los ojos de todos los demandantes de productos estrellas de esta época, y como no podía ser de otra forma, a un preció elevado respecto a los otros. Junto a la “tensión”, también se encontraba “la permanencia”, que aunque se vende en pequeñas dosis, es bastante fuerte para determinados estómagos, su preció también es caro. A este producto no todo el mundo tiene alcance, a veces ni hipotecándose se llega a saborear.

El charcutero no paraba de servir a la gente, toda la clientela pedía de cuarto y mitad de tensión para arriba. Las personas, de manera incontrolada, pedían con ansiedad el producto estrella de temporada y se llevaban el carro lleno de tensión. Y “tensión” salpicada con un poquito de “miedo al fallo” es lo que se consumió el sábado en las Pistas. Todos los presentes, jugadores y espectadores, nos pegamos un festín sin igual de “tensión”, algo que deslució mucho el fútbol y el que agarrotó a los que intentaban no fallar en el césped.

Tanto burgaleses como salmantinos comimos hasta saciarnos. La tensión por sumar estaba riquísima y el trocito de pastel de “permanencia” nos dejó satisfechos. Por cierto, como buenos comensales de “tensión”, dato culinario, no se suele servir con guarnición, va sola en el plato, y en Las Pista se repitió. No pueden imaginarse lo buena que estaba, cocinada a fuego lento y bien hecho, vuelvo a repetir, de las mejores “tensiones” que hemos comido.

Son fechas de no fallar, y unido a que la meta está cerca, nadie quiere irse de vacío de los partidos. Me da a mí, que tras este primer día de “tensión”, se compró en abundancia, en las próximas fechas en la mesa va a aparecer doble ración. Tensión: ¡rica, rica!