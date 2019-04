Dura prueba para el Guijuelo que se enfrenta mañana al Atlético B en su feudo

Sábado, 6 de abril de 2019

Los de Ángel Sánchez siguen en liga con la mirada puesta en la parte alta de la tabla

El CD Guijuelo vive mañana una complicada salida frente al Atlético de Madrid B. Los rojiblancos son segundos en liga empatados a puntos con el líder y son un rival muy duro frente a un Guijuelo que sigue mirando a la parte alta de la tabla. El equipo quiere olvidar el empate de la pasada semana y conseguir un resultado positivo ante uno de los equipos más fuertes en casa de todo el grupo.

El entrenador del equipo chacinero, Ángel Sánchez, señala que pese a que su equipo está en plena pelea en el tercio superior de la tabla, el Atlético no es un rival directo: “El Atlético no es un rival directo. Tenemos que seguir compitiendo y haciendo buenos partidos pero no es un rival directo. Tienen bajas importantes, pero también muchos jugadores jóvenes y con talento, por lo que no tienen problemas. Eso les hace más peligrosos. Más aún de lo que ya son, que solo han perdido dos como local. Es un equipazo”.

El equipo recupera esta semana a los sancionados que no jugaron el anterior encuentro: Razvan y Raúl Ruiz. Aunque la semana ha sido muy tranquila y productiva en los entrenamientos, el mal tiempo ha afectado a la rutina del equipo. Ayer viernes, la fuerte nevada dejó inservible el Municipal, totalmente cubierto de nieve, por lo que el equipo se entrenó bajo techo en el pabellón municipal de Guijuelo y durante el día de hoy han entrenado en el campo de fútbol de Galindo y Perahuy.

El partido se disputará a las 18:00 horas en el campo madrileño del Cerro del Espino. El árbitro del encuentro será Barrera Santana, del colegio canario.