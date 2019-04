Roberto Aguirre: “Tenemos la salvación muy cerca e intentaremos aprovechar el derbi para alcanzarla”

Sábado, 6 de abril de 2019

El entrenador asturiano de Unionistas de Salamanca valoró el punto conseguido por su equipo esta tarde en casa frente al Burgos

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, valoró ante los medios de comunicación el punto conseguido por su equipo esta tarde en casa frente al Burgos.

Valoración del partido: ha sido un partido difícil de jugar. No hemos tenido problemas en el juego directo que ellos manejaban. A nivel ofensivo tuvimos más opciones en el partido. Dentro de la dificultad para los dos equipos, creo que nosotros en ataque hemos tenido más opciones. En defensa no hemos sentido peligro y en ataque hemos creado ocasiones. Ha sido un partido con mucho orden y sin errores.

Partido díficil de ver: son partidos condicionados por el viento. Pero, dentro de esa dificultad del partido, hemos tenido situaciones brillantes en ataque. No ha sido fácil porque el Burgos no encaja fácilmente. Garrido ha hecho un partidazo hoy, ha estado sensacional asociándose y desbordando. Queríamos ganar y no hemos podido. Nos llevamos un empate. Hemos aportado más juego en campo rival.

Puntos conseguidos y llegada del derbi: estamos contentos porque llegamos al tramo final con cuarenta y dos puntos. Se te pone la parte final muy favorable. Llegar al derbi sumando nos hace entrar a la semana en positivo y con el poder emocional que te da tener estos puntos.

Deberes hechos antes del derbi: lo tenemos muy cerca. Cuando se llega a este tipo de partidos con necesidad se multiplica la presión. Llegamos en positivo e intentaremos aprovechar el partido para alcanzar la salvación.

Titularidad de Quintana y Admonio: Quintana hizo un buen partido el sábado pasado en Ponferrada. Creo que hizo un buen partido y creo que aprovechó la oportunidad. Y hoy ha vuelto a hacer un muy buen partido y ha aprovechado la oportunidad. Estoy muy contento con estos dos partidos independientemente del resultado. Aporta velocidad y anticipación. Entendía que ellos hoy iban a meter envergadura arriba y te podían ganar la disputa porque son muy grndes, pero la espalda la teníamos controlada con Quintana. El sacrificado ha sido Ayoze, que estaba jugando continuamente todo y no le viene mal un descanso.