Alfonso Fernández Mañueco: “En Castilla y León somos un modelo de éxito y queremos exportarlo al resto de España”

Sábado, 6 de abril de 2019

Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular de Castilla y León, participó esta mañana junto a Pablo Casado y varios compañeros más de partido en el acto público del PP celebrado esta mañana en Salamanca.

El ex alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, rodeado de su gente y sus amigos, afirmó que “el Partido Popular representa un valor seguro en Castilla y León y en el resto de España. Por eso, queremos exportar el modelo de éxito de Castilla y León al resto de comunidades de España. Somos un valor seguro en educación, sanidad, dependencia, creación de empleo e impuestos bajos”.

“Tudanca lleva tiempo en un sospechoso silencio y los candidatos socialistas igual. Cuando no escuchamos sus opiniones, ni hablan de su pacto con los independentistas, no sabemos lo que proponen ni lo que hacen. No sabemos si es que no tienen ideas o no les gustas lo que están viendo. A Pedro Sánchez no le dimos la confianza en el pasado y no se la vamos a dar en las votaciones. Se la vamos a quitar”, declaraba Fernández Mañueco.

Los elogios de Mañueco fueron a parar a Casado. “Pablo, tú eres un valor seguro. Nos lo has demostrado. Eres el freno para los riesgos de este país porque garantizas la creación de empleo y el crecimiento económico, las pensiones y el bienestar social. Cuentas con el PP de Salamanca y Castilla y León. Aquí somos la primera fuerza política y lo hemos conseguido con esfuerzo a través de muchos años, ganándonos la confianza de hombres y mujeres. Aquí somos garantía del trabajo bien hecho y vamos a conseguir la victoria en las nueve provincias de Castilla y León”.