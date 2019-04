El Salamanca UDS de las grandes citas, al asalto de la ‘Casa Blanca’ 

Sábado, 6 de abril de 2019

El conjunto dirigido por Antonio Calderón tratará de vencer al filial del Real Madrid en una de las salidas más complicadas de toda la temporada

El Salamanca UDS se ha topado de bruces con una de las fechas marcadas en rojo en su calendario: la visita a la ‘Casa Blanca’ para medirse al filial del Real Madrid (domingo, 19:30 horas / Real Madrid TV).

El conjunto blanquinegro se mide a una de las mejores canteras del ‘planeta fútbol’ con la necesidad de puntuar para evitar meterse en problemas, pero con la certeza de que es una de las pruebas más duras del año. Además, el cuadro dirigido por Antonio Calderón no llega a la cita frente a los ‘Príncipes de Europa’ de la mejor manera posible, dado que el técnico gaditano no podrá contar con Toño Vázquez -baja de larga duración-, José García, Manu Molina -ambos lesionados-, Owusu -fuera del país- y Santi Luque -sancionado-, por lo que tendrá que completar la convocatoria con dos futbolistas del filial y las principales novedades en el once podrían ser Martín Galván y Din Alomerovic ante la escasez de efectivos.

Por otro lado, los del Helmántico tendrán que mostrar su versión más sólida en el Alfredo di Stéfano para no sucumbir frente a un rival que tiene un don para hacer goles -primero del Grupo 1 y tercero de toda la Segunda División B (51)-, pero que sufre horrores para salvaguardar su portería (39 tantos en contra). Por ello, Calderón -previsiblemente- armará su defensa con una línea de cinco futbolistas, aunque tampoco podrá desproteger el centro del campo, dado que el juego interior de los blancos podría provocarle un dolor de cabeza que dure más de 90 minutos.

Sin embargo, el verdadero peligro del Real Madrid tiene nombre y apellido: Cristo González. El ariete merengue es el segundo máximo goleador de todo el Grupo 1 con 14 dianas, únicamente por detrás de Yuri de Souza (18) y se trata de uno de los mejores delanteros de toda la categoría, a pesar de su juventud, y ya ha debutado y marcado con el primer equipo de la entidad.

Mientras, ante la ausencia de las incorporaciones de ‘Chatón’ Enriquez y David Torres, el Salamanca UDS tendrá que trabajar el encuentro desde la defensa e intentar esperar un contragolpe para hacer daño a Luca Zidane, que regresará a la portería de Valdebebas tras su ‘ascenso’ a la del Bernabéu la pasada jornada contra el Huesca.

La situación es complicada para los charros, dado que Las Palmas Atlético recibe en casa al Deportivo Fabril y la distancia con el playout podría reducirse al golaverage si los ‘pío-pio’ consiguen ganar y los blanquinegros se van de vacío de Madrid, aunque -sin ser temerarios- todo puede entrar dentro de lo ‘esperado’, por lo que aún no sería el momento de hacer saltar todas las alarmas en la carretera de Zamora.

En definitiva, toca ver al Salamanca UDS de las grandes citas y el de la épica ‘semiremontada’ (3-3) en el Helmántico en la primera vuelta, la duda es si dicho equipo se presentará en Valdebebas o será su sombra la que lo haga...