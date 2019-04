Vista desde el Mirador del Portillo en La Alberca hacia el “Desierto de las Batuecas”y Extremadura.

El pasado fin de semana miles de personas salieron a las calles de Madrid para llamar la atención sobre un viejo problema acuciante: la mayor parte de España se despuebla de forma galopante. Un tema que ha sido tratado en esta columna varias veces. Algo sobre lo que han insistido expertos, y denunciado de forma insistente la izquierda en Castilla y León, básicamente el PSOE, desde hace décadas. Al menos la denominación actual del problema, “la España vaciada”, se aproxima más a la realidad.

La mayor parte del territorio español perdió población incluso con bonanza económica. La inmigración (sorprendentemente convertida en problema) tapó entonces la merma de jóvenes al comienzo de su actividad económica, cuando cotizan, pagan impuestos y son más emprendedores. La menguante población envejece y se jubila, prestar servicios se vuelve más caro y aumenta el desequilibrio entre lo que ingresa y lo que gasta un territorio. Realidad que la Junta de Castilla y León y el partido que la sustenta, el más votado con diferencia, negó durante años para terminar pactando una “Agenda para la Población”, que finaliza el año que viene y de la que no se sabe mucho.

Monográfico sobre Población del 2016 del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Pero el domingo, por fin, se manifestaba como un problema de Estado. Ninguno de los partidos que han gobernado España se ocupó nunca de ello, excepto parcialmente el Plan del Oeste de Zapatero y algún otro, del que no se supo mucho más. Ahora al menos tememos un “Comisionado del gobierno para el reto demográfico”.

Composición de mapa de la provincia de Salamanca, elaborada a partir del Monográfico sobre Población del 2016 del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Pero, aunque “presumimos” de provincia olvidada, en los últimos 40 años llegó gran cantidad de dinero público. ¿Ya no se acuerdan de los fondos transfronterizos o de cohesión de la Unión Europea?, ¿tampoco las autovías que iban a traer riqueza a espuertas por el mero hecho de existir?. El resto de carreteras, con sus carencias, han mejorado en general, y hasta tenemos un sucedáneo de AVE. Pero, ¿está bien gastado todo ese dinero?, y el dedicado a otras cosas ¿en qué se gastó?.

El fracaso de las políticas, y los políticos, es evidente. Pero la sociedad de estos territorios no despierta de su secular letargo. Hasta ahora han gobernado los mismos de siempre con las mismas formas y “proyectos”. Sigue sin existir una política de Ordenación del Territorio, y de Desarrollo, de Estado con incentivos reales para reequilibrar España. No un compendio de obras e infraestructuras, o las socorridas rebajas fiscales, que no responden a un modelo sólido y definido de desarrollo. ¿Se acuerdan cuantas veces hemos escuchado lo importante que eran para el futuro obras de todo tipo, como autovías, aeropuertos, el AVE, embalses, minas a cielo abierto, urbanizaciones en parajes protegidos…?.

Monográfico sobre Población del 2016 del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

No es comprensible mantener una situación que empeora. Que los magníficos gestores neoliberales fracasen crónicamente, que engañen, mientan, despilfarren o permitan por acción u omisión que se desvíen fondos públicos para intereses particulares, y sigan con la confianza de la mayoría. Incluso más a la derecha se escuche como solución privatizar la educación, sanidad o las pensiones, o liberalizar el suelo (¿olvidaron la burbuja inmobiliaria?) como ¿futuro?. Al menos lo dicen, otros lo hacen de tapadillo. Y no vale el argumento de que otras alternativas no son creíbles si nunca se les ha dado opción, a pesar de ser más certeros en sus análisis previos. Claro que olvidaba que actividades tradicionales de todo la vida como la caza y los toros son la solución, solo que después de siglos hasta ahora no habían tenido tiempo de demostrar su potencial.

Tampoco se ha generado una alternativa política vinculada a los parcos movimientos que denuncian la despoblación, ¿dónde están las organizaciones agrarias, o los grupos de acción local hoy meros gestores de subvenciones, por ejemplo?. Si sólo se sigue esperando y manifestándose de vez en cuando, el futuro no es nada halagüeño. Tras lo del pasado fin de semana ¿de verdad la España vaciada va a tomar medidas? Sé que hay gente en ese mundo rural en desaparición que trabajan desde hace tiempo como pueden para revertir la situación, confiemos por una vez que lo pueden conseguir con la colaboración de otros muchos.