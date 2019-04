El PP defiende la actividad cinegética porque “apostar por la caza es apostar por el mundo rural”

Viernes, 5 de abril de 2019

Los candidatos al Congreso y Senado del Partido Popular han mantenido un encuentro con representantes de la Federación de Caza de Castilla y León

Los candidatos al Congreso y Senado del Partido Popular de Salamanca han mantenido este viernes un encuentro con representantes de la Federación de Caza de Castilla y León para trasladarles su “posición inequívoca de defensa de la caza”, ha asegurado José Antonio Bermúdez de Castro, recordando que la actividad cinegética supone 500 millones de euros al año y 8.000 empleos directos en Castilla y León.

“Lamentablemente la ministra socialista de Transición Ecológica y los animalistas quieren prohibir la caza alegando un conservacionismo mal entendido porque olvidan que la caza contribuye al equilibrio del ecosistema y es un instrumento de control de especies y para favorecer la sanidad animal”, ha explicado Bermúdez de Castro, quien también se ha manifestado cazador. Además, ha añadido, “olvidan que los cazadores somos los mayores conservacionistas y amantes del medio ambiente”.

“Esta es la razón por la que hemos blindado la caza en Castilla y León y a nivel nacional, el Grupo Popular del Congreso presentó recientemente ha presentado una iniciativa legislativa para que el Gobierno elabore un plan nacional de aprovechamiento cinegético en colaboración con las comunidades autónomos para mejorar la gestión de la actividad cinegética y en vez de prohibir la caza, defenderla, para que siga contribuyendo al desarrollo económico del mundo rural”, porque, según ha subrayado, “apostar por la caza es apostar por el medio rural”.

Por su parte, Javier Tendero, presidente provincial de la Federación de Caza de Castilla y León, ha defendido la labor social que realizan los cazadores, asegurando que “no hacemos nada malo y si no fuera por los cazadores no se podría circular por las carreteras salmantinas”. Ha explicado que el incremento de especies cinegéticas de caza mayor por la despoblación del mundo rural es exagerado y que “en Castilla y León se abaten 40.000 jabalíes al año y, si no fuera así, sería una problemática terrible, sobre todo, en las carreteras”.