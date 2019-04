Calderón, sobre Owusu: “Le culpo directamente a él, tenía que haber sido responsable”

Viernes, 5 de abril de 2019

El entrenador del Salamanca UDS analizó el transcendental partido ante el Real Madrid Castilla y toda la actualidad del club

Antonio Calderón, técnico del Salamanca UDS, analizó toda la actualidad del club en la rueda de prensa previa al encuentro en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas contra el filial del Real Madrid.

Expectativas del partido: “Tenemos que mantener nuestra identidad e intentar que el contrario no se encuentre bien. En el Castilla son muy dinámicos y marcan muchos goles, pero reciben bastante. Tenemos que tener el partido controlado, que se sientan incómodo. Sus futbolistas son muy reconocidos y varios han debutado en el primer equipo”.

Firmar el empate: “Nunca firmo el empate, pero es una realidad que puntuar fuera de casa es bueno. Vamos con el handicap de que hemos perdido el último partido, pero no vamos a ir a empatar, vamos a ir a ganar. Espero que el equipo sea capaz de hacer el trabajo que se le exige”.

Caso Owusu: “Eso quisiera saber yo. Imagínate como estamos. Le culpo directamente a él, porque tenía que haber sido responsable y no lo ha sido, aunque no será el único. Nosotros tenemos futbolistas y debemos centrarnos en ellos, pero nos deja frío (la situación de Owusu) y te decepciona. Estamos luchando con muy pocas balas. Es un partido en el que puede haber espacios y nos podría haber venido bien. En enero (tras su tardía llegada) se decidió utilizarle, aunque se le puso una buena sanción y cuando vuelve, si es que vuelve, se tomarán las medidas oportunas. Poco tiempo le dedico; estoy muy centrado y la afición tiene que saber que la plantilla tiene un compromiso enorme. No lo habría visto en mi vida, me parecería tremendo”.

Incorporaciones: “David Torres ya ha completado dos sesiones con nosotros y en enero hablamos con él, pero no fue posible y esperemos que la semana que viene se desatasque su situación. Sobre Chatón, comprobamos con Manuel Lovato que se podía firmar. Vimos más posibilidades y él nos va a venir muy bien, aunque estamos a la espera del visado. Tenemos que ver cómo llegan de forma y si el oficio le permite competir”.

Bajas: “Toño, Owusu, Luque, José García y Manu Molina no estarán. Martín Galván tuvo un golpe en la rodilla y por eso no fue convocado y ya está listo para competir”.

Mensaje a la afición: “Nosotros vamos con todas las ganas del mundo y resarcirnos de la última derrota. Cuando van fuera nos animan más que en casa, que ya es decir.