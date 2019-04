“Sáez Aguado ha ejecutado políticas neoliberales que anteponen la rentabilidad a la salud”

Jueves, 4 de abril de 2019

Isabel Muñoz, procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León, ha afirmado en Salamanca que Sáez Aguado, todavía Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, “ha sido un eficiente ejecutor de las políticas neoliberales del Partido Popular, un modelo sanitario que antepone la rentabilidad a la salud de los ciudadanos y que se ha servido de la crisis para aplicar con más comodidad una serie de recortes que han debilitado el sistema sanitario público de la región, lo que acabará convirtiéndolo en un servicio residual, para las personas más vulnerables económicamente, con el consiguiente aumento de los aseguramientos privados, como ya está ocurriendo”.



En este sentido, argumentaba que “las listas de espera, tanto para operaciones quirúrgicas como para primeras consultas o pruebas diagnósticas, el cierre de camas, el debilitamiento de la atención primaria, sobre todo en el medio rural, la precariedad laboral y vulneración de derechos laborales, la falta de equidad en la accesibilidad, la implantación de la línea fría, las numerosas externalizaciones, o la corrupción en la gestión de los recursos humanos, son algunas de las cuestiones que evidencian una política sanitaria a la que no le preocupa la calidad asistencial, ni respeta a los profesionales sanitarios”.



Muñoz también ha denunciado que “la falta de de medidas para afrontar la masiva jubilación de médicos de familia es intencionada y en línea con su política sanitaria, puesto que la Administración Autonómica podía haberle puesto remedio. La propia Junta ya en el año 2008, redactó un plan para enfrentarse a la carencia de facultativos y en todos estos años no se ha ejecutado ninguna de las medidas que dicho plan recogía. Además, cuando desde la formación morada se han propuesto determinadas medidas a este respecto en sede parlamentaria, el Partido Popular ha votado en contra”.



Por otro lado, recordaba que “la aportación del Grupo Parlamentario de PODEMOS en las Cortes de Castilla y León ha sido activa en estas legislatura, entre numerosas preguntas y propuestas sean presentado 5 interpelaciones en sanidad, 1 sobre salud mental y 4 relativas a política general en materia de sanidad, la última hace poco más de un mes. En la moción de la última interpelación, se presentaron 17 medidas, la mayoría de ellas para mejorar la Atención Primaria y con ello contribuir a frenar la despoblación de nuestros pueblos”.



Isabel Muñoz, procuradora por la provincia de Salamanca, también ha tenido palabras para la construcción del nuevo complejo hospitalario de Salamanca, ya que, “más allá de los reconocidos retrasos, con las zancadillas del Ayuntamiento de Salamanca por su falta de coordinación con la Administración Autonómica en el caso del vial de acceso, esconde un cúmulo de irregularidades que cuanto menos merecen una explicación”.



A este respecto, la Procuradora de PODEMOS ha destacado que “no se han atendido las peticiones de comparecencia solicitadas por el Grupo Parlamentario para que el Consejero de Sanidad y el Gerente Regional de Salud dieran respuestas a la pésima planificación o la adjudicación de obras a empresas en suspensión de pagos o relacionadas con tramas corruptas o tras las irregularidades encontradas en los contratos menores adjudicados con la empresa Efficientia Clinical Magement, una consultora dirigida por Ana Sánchez, antiguo alto cargo sanitario en la Comunidad de Madrid y en la Xunta de Galicia. Cinco contratos que podrían haber sido fraccionados para adjudicarlos “a dedo” y no rebasar las cantidades que la legislación exige para hacer una licitación con transparencia y concurrencia”.