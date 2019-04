Carta a un jubilado

Buenos días

Mi amigo Ernesto, recientemente jubilado, me ha enviado un e-mail comunicándome su retiro y demandando información de los aspectos que yo resaltaría para que este período de la vida sea en verdad jubiloso. No lo he dudado un segundo y aprovechando un hueco en mi apretada agenda, pronto descubrirá que a los pensionistas el tiempo se les pasa volando, paso a contestarle.

Querido,

Sólo hay cinco palabras que todo jubilado debería tener presente:

HAZ ALGO serían las dos primeras; lo que quieras, lo que puedas, lo que te dejen, pero no te limites a pasear y mirar cómo trabajan otros. Busca hobbies creativos que te gusten y entretengan; horticultura, escritura, jardinería, pintura, ala delta, fotografía, electrónica/internet, ONGs, ayuda social, cocina, tertulias, baile, bricolaje, costura, instrumentos musicales, patinaje artístico, miembro de un coro, manualidades, ganadería, o tírate en paracaídas…, pero haz algo.

SÉ AMABLE son la tercera y la cuarta; pues a pesar de la legión de tuercebotas, ladrones, nazi-onanistas, cabrones, corruptos, incompetentes, putas, canallas, vagos, inútiles, bobos, engañabobos, sinvergüenzas, bocazas y, sobre todo, gilipollas que te rodean, pues a pesar de los pesares…, sé amable.