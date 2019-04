Jueves, 4 de abril de 2019

Malevaje regresa a Salamanca este viernes con Vino Amargo, y con un concierto en el Music Factory que, adelanta, será “una sorpresa constante, mucha gente no se espera que lo que estamos tocando”

Todo es posible a ritmo de tango, porque en definitiva, como asegura Antonio Bartrina, vocalista y fundador del grupo madrileño Malevaje, “el tango te cuenta tu propia vida”. Asegura que cuando empezaron “nuestra idea era hacer un par de conciertos en el bar de un amigo, luego se fueron liando las cosas”. 35 años después, y con más de 15 discos publicados, Malevaje sigue derrochando en cada nuevo trabajo la pasión que se merece el tango. Ahora regresan con Vino Amargo, gira de conciertos con las que recalan este viernes, 5 de abril, en Salamanca (Music Factory, 22.30 horas). “Todo este concierto es una sorpresa constante”, adelanta, porque los creadores del ‘tango malevaje’ se atreven con todo, incluso con la canción de Rafael Farina y hasta con una ranchera. Con el bandoneón y la guitarra de Fernando Giardini, el contrabajo de Fernando Gilabert, y la voz de Antonio Bartrina.

¿Qué hace tan especial al tango?

Musicalmente es muy especial, pero lo especial del tango es que te cuenta tu propia vida, siempre cuentan cosas que te han ocurrido, que te van a ocurrir o que han ocurrido a alguien muy cercano.

¿También que no pase de moda?

Nunca está de moda, pero nunca pasa de moda

Tras una larga trayectoria de más de tres décadas, ¿qué no ha cambiado en Malevaje?

Son 35 años ya de aprendizaje constante, porque por aquí han pasado grandes músicos, grandes maestros del tango, empezando por Osvaldo Larrea.

Volvamos un momento a esos comienzos, ¿en algún momento pensásteis en que aquello era el inicio de una larga trayectoria musical?

No, nuestra idea era hacer un par de conciertos en el bar de un amigo, luego se fueron liando las cosas. Gustó, y en vez de dos días, hicimos una semana, a los diez días vino una discográfica y ahí ya empezó todo.

¿Es fácil mantenerse hoy en el día dentro del panorama musical?

Es difícil. No se cuida mucho la cultura en general en este país, por salir en televisión ahora casi tienes que pagar, y así en general. Igual los teatros, no programan, te los alquilan. Desde el Estado, no sé si aposta, sin querer o es que no se han dado cuenta de las cosas, se cuida muy poco la cultura en nuestro país. En Europa, hasta en Argentina, se cuida muchísimo la cultura.

Vino amargo, ¿por qué este título?

Viene por un tema que cantaba Rafael Farina, y lo hemos adaptado al tango. Me propusieron hace unos años un proyecto, grabar un disco con temas que no fueran tangos pero que me gustaran mucho. Me pareció bien, luego el proyecto no salió, pero yo ya había hecho un trabajo de selección de temas, y hace un año pensamos, por qué no hacemos esto con Malevaje. Hemos elegido una serie de canciones, aparte de una ranchera, de Fernando el contrabajista, y los hemos trastocado un poco para llevarlos al terreno nuestro.

Os atrevéis con todos los estilos.

Hay boleros, hay hasta baladas de rock, una canción francesa.., un poco de todo lo que nos ha gustado a lo largo de la vida y lo hemos adaptado a nuestro estilo. Muchas de ellas son canciones muy conocidas. Los conciertos que hemos hecho hasta ahora a la gente le gusta mucho. Tenemos conciertos hasta noviembre, y ahí vamos a grabar en algunos conciertos y sacaremos un disco a final de año.

¿Alguna sorpresa para el concierto en Salamanca?

Todo este concierto es una sorpresa constante, mucha gente no se espera que lo que estamos tocando, como una balada del rockero argentino Moris.

Al hablar de Salamanca, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?

El montón de amigos después de tantos años. A Salamanca vamos desde el año 84.

¿Qué disco o discos han marcado un antes y un después en la trayectoria de Malevaje?

Hay varios, el primero en el que empezamos a hacer temas nuestros, ‘Arriba los corazones’, y también ‘No me quieras tanto (quiéreme mejor)’, que cerró un ciclo muy importante en Malevaje.

¿La autocensura, si es que uno se la impone, es lo que más daño hace la creación artística?

Sí, pero nosotros omos partidarios de explicar las cosas como son, no puede ser que las cosas se saquen de quicio, y en todos los sentidos. Estamos retrocediendo mucho, y me entristece.

¿Tiene Malevaje otros proyectos en mente?

Otro proyecto que ya teníamos en mente antes de Vino Amargo, pero de momento ahí está.