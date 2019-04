Alain Saldaña: “Hemos luchado mucho y nos hemos implicado al 100% en numerosos proyectos”

Viernes, 5 de abril de 2019

Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería desde 2013, destaca la colaboración “codo con codo” con las instituciones para conseguir retos interesantes

¿Es la hostelería salmantina un referente en España? “Es una pregunta muy complicada, no me atrevería a decir que somos un referente en España; analizando un poco el origen de los que nos visitan, entiendo que sí que somos una ciudad de primera . Salamanca es una marca que se vende muy bien ; el sector servicios ha de estar a la altura y creo que sí lo está. El objetivo es no bajar de ese listón, y ésa es nuestra lucha y nuestra bandera”.

Así se manifestaba Alain Saldaña, en mayo de 2013, tras acceder por primera vez a la presidencia de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Seis años después, Saldaña se despide del cargo tras dos mandatos consecutivos, como así lo establecen los estatutos. “Agradecido”, manifiesta que ha sido una etapa muy feliz porque “hemos luchado mucho y nos hemos implicado al 100% en muchísimos proyectos” al frente de una asociación que celebra elecciones el martes 30 de abril.

“Ha sido un placer y seguiré trabajando por y para Salamanca”. A partir de ahora, afirma que espera que el futuro sea bueno para el sector, que haya continuidad y se consigan nuevos retos. De este segundo mandato al frente de la junta directiva de la asociación, Alain Saldaña destaca la colaboración “codo con codo” con las instituciones, como Ayuntamiento, Diputación, Junta o Universidad, manifestando que con talante y mano tendida “hemos conseguido retos y objetivos interesantes”.

Uno de ellos es el de potenciar la estancia media de los turistas, ofreciendo actividades complementarias, contenido a las estancias y experiencias. Rutas del Vino, enoturismo, cultura del toro bravo o gastronomía, propuestas que persiguen que los clientes, en vez de pernoctar una noche en la ciudad, lo hagan dos o tres.

La profesionalización es otro de los objetivos conseguidos. “ Implantamos hace años la formación, sobre todo en los establecimientos de hostelería reglados, se cuida mucho. Se ha realizado un esfuerzo en inversión por las empresas para mejorar la formación de todos los trabajadores. El sector servicios tiene que adaptarse al cliente y se ha conseguido un plus de calidad”.

Sobre el futuro, asegura que “hay que seguir fomentando el turismo, las buenas prácticas y formando al personal”.