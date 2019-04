“La injusticia fue el combustible que encendió la mecha y me impulsó a escribir ‘Iqbal Masih lágrimas, sorpresas y coraje”

Miércoles, 3 de abril de 2019

“Más que cerrados diría que nuestros ojos están demasiado distraídos en otra parte”, apunta el autor de la biografía novelada del niño pakistani y que, el día 11, presenta en Salamanca

“Ser fiel a la historia y al mismo tiempo aportar una mirada distinta”. Ese fue el mayor reto, tal y como asegura Miguel Griot, seudónimo del escritor salmantino Miguel Ángel Alonso, a la hora de escribir ‘Iqbal Masih lágrimas, sorpresas y coraje’, biografía novelada del niño pakistani que puso voz y rostro a la esclavitud infantil. Una historia de lucha y coraje, y también la constatación de que queda mucho por hacer para concienciar al mundo de una injusticia que afecta a millones de niños en el mundo. “Más que cerrados diría, yo me incluyo, que nuestros ojos están demasiado distraídos en otra parte”. Una historia que trae a Salamanca, con la presentación el próximo día 11 en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester (19 horas). Lector empedernido, Griot empezó a escribir cuando “sentí que ya era hora de contar mis propias historias”.

¿Cómo surgió la idea de ‘Iqbal Masih lágrimas, sorpresas y coraje’?

Poco después de conocer al propio personaje. Ocurrió en la redacción de Elmundo.es donde realizaba mis prácticas como editor de noticias. Hasta entonces jamás había oído hablar de él. Entonces me pareció increíble como alguien de su dimensión e importancia había pasado al olvido y apenas aparecía en los medios, mientras otros personajes totalmente irrelevantes acaparan todas las noticias (no daré nombres). Esa injusticia fue el combustible que encendió la mecha y me impulsó a dar el paso.

¿Qué fue lo más difícil a la hora de escribir este libro?

Al existir previamente varias novelas que hablaban sobre el personaje el mayor reto era ser fiel a la historia y al mismo tiempo aportar una mirada distinta. Por ese motivo decidí narrar a través de múltiples personajes.

¿A quién está especialmente dirigido y qué mensaje has querido transmitir al lector?

Mi objetivo eran los jóvenes pero ellos son la entrada para que cualquier lector curioso pueda interesarse por la historia de Iqbal. Sobre qué he querido transmitir al lector es algo que he dejado abierto. Creo que debe ser el propio lector quien tome una decisión sobre que le ha transmitido esa historia y que hacer con ese conocimiento.

¿Somos una sociedad concienciada o tenemos los ojos cerrados a la esclavitud infantil?

Es muy difícil generalizar, especialmente si como dije anteriormente mucha gente desconoce el problema porque es algo de lo que no se habla mucho. De ese modo, más que cerrados diría, yo me incluyo, que nuestros ojos están demasiado distraídos en otra parte.

Los medios de comunicación, ¿contribuyen lo suficiente a visibilizar esta realidad?

En mi opinión se podría dar una perspectiva mucho más amplia de lo que ocurre y arrinconar otros contenidos del todo irrelevantes. Pero permite que aproveche tu pregunta para recomendar un programa que sí trató este problema desde una perspectiva muy audaz. Una cadena danesa creó un reality que mandó a unos adolescentes a trabajar en el sudeste asiático en las condiciones reales de la gente que cose su ropa. Se llama ‘sweatshop deadly fashion’ y se puede encontrar en Youtube. Eso es un ejemplo de lo que podrían hacer los medios de comunicación al respecto.

¿Siempre quiso ser escritor?

No, pero desde pequeño he sido un lector empedernido. Un buen día de forma natural cuando tenía alrededor de 26 años, sentí que ya era hora de contar mis propias historias.

Desde ‘El Rey de Abría no se llamaba Guelfi’ a la serie ‘No pasarán Z’, libros muy diferentes y en los que abordas temáticas de lo más variadas, ¿hay algún género literario en el que se sienta más cómodo como escritor?

No me pongo límites, aunque de momento la literatura juvenil de valores es el campo donde me muevo más cómodo.

¿Qué es lo más difícil a la hora de hacerse un hueco en el mundo literario?

Hay varios muros que sortear, o escalones sobre los que elevarse (según se mire), en el mundo editorial, pero al final el mayor filtro no es otro que ser capaz de escribir una gran novela. Si lo consigues más tarde o más temprano encontrarás tu hueco.

¿En qué proyecto literario está ahora embarcado?

Ahora mismo me encuentro en un momento de cuestionarme qué tipo de historias quiero contar que merezcan la pena mi tiempo y energías aunque finalmente, como ha ocurrido con proyectos anteriores, no las lea nadie.