Caja Rural cierra 2018 con un beneficio neto de 4,8 millones de euros y 21.600 socios

Martes, 2 de abril de 2019

Tras su paso por Ávila, Caja Rural de Salamanca abrió este martes en Vitigudino el ciclo de juntas preparatorias en Salamanca de cara a la asamblea general que se celebrará el 12 de abril en la capital salmantina. En esta junta preparatoria se dio a conocer el balance económico de la cooperativa de crédito en 2018, ejercicio que cerró con un beneficio neto de 4,8 millones de euros y más de 21.600 euros.

El presidente de la entidad, Ernesto Moronta, manifestaba a LAS ARRIBES AL DÍA su satisfacción por los datos registrados, pero sobre todo por el compromiso que Caja Rural sigue manteniendo con sus socios y con el conjunto de la sociedad salamantina. Para Moronta, 2018 ha sido un año “muy positivo. Esto es una cooperativa de crédito, entonces nuestra obsesión no es el resultado, como puede ser para otra entidad al uso, nosotros tenemos otras prioridades tanto o más importantes que el resultado. En ese aspecto estamos encantados de haber dado un buen resultado, casi 5 millones de euros de los que el 10% pasa al Fondo de Educación y Promoción, que es algo que podemos revertir luego a los socios, este año 519.000 euros”.

Asimismo, el presidente de Caja Rural recordó que “estamos apoyando al deporte base y a otra serie de iniciativas, apoyo a ayuntamientos, ONGs y todo tipo de organizaciones. A mayores de esos 519.000 euros, hay excedentes del año pasado y de créditos anteriores otros 3 millones de euros más, entonces los ponemos a disposición de la sociedad para satisfacer cualquier tipo de eventos, cosas que nosotros consideremos que son útiles para la sociedad, eso en cuanto al resultado”.

Sobre el futuro de Caja Rural, Ernesto Moronta recordó el plan estratégico (2019-2021) puesto en marcha por la entidad y que “nos permitirá mantener la plantilla e incluso vamos a necesitar a alguien más”, pues confirmó que lejos de cerrar sucursales como otras entidades, Caja Rural abrirá dos nuevas oficinas “a pesar de ser un plan conservador en el que nos salen unos números estupendos, porque vamos a llegar a una cuota de mercado en Salamanca cercana al 10%, en Ávila el 1,8% y en Valladolid, a pesar de que llevamos muy poquito tiempo, del 0,8%.

Del mismo modo, el presidente de la entidad destacó el hecho de que cada vez más personas confíen en Caja Rural. En los últimos cinco años la cooperativa de crédito ha pasado de 16.000 a 21.600 socios en la actualidad, por lo que calificaba estos datos de “muy positivos y esperanzado poder prestar a la sociedad lo que espera de una cooperativa de crédito. Caja Rural no es como la mayoría de entidades financieras, no somos una entidad al uso, por eso me resisto a que nos metan en el mismo saco cuando se habla de los banqueros, nosotros somos otra cosa, somos diferentes”.

Por otro lado, Isabel Martín, directora general de la entidad, desgranó el balance 2018 y estacó el resultado a pesar del escenario de “desierto económico en el que nos movemos”, recordando la ausencia de actividad industrial en la provincia y que impide un mayor crecimiento a Caja Rural.

Como presidente de la mesa de esta junta preparatoria, celebrada en el Complejo Hostelero ‘El Quijote’ y a la que asistieron un centenar de socios de toda la comarca de Vitigudino, intervino María Luisa Fuentes, actuando como secretario Víctor Arroyo. Ofrecido el balance económico, se pasó a la designación de delegados de la zona para la asamblea general, resultando Queserías Iglesias S.L., Dehesa Grande Soc. Coop. y Manuel Rubio Notario.

Finalizada la designación, se pasó al sorteo entre los asistentes de una televisión, un robot de cocina y una pulsera de actividad, para finalizar con un vino español.