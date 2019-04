En Castilla y León se suicidan más de 200 personas al año

Martes, 2 de abril de 2019

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL) impartirá charlas sobre suicidio en las nueve provincias de la Comunidad durante los meses de abril, mayo y junio con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de su prevención. Castilla y León registra una media de 200 suicidios al año y se sitúa como la primera causa de muerte violenta e ntre menores de 40 años, muy por encima de los accidentes de tráfico o laborales.

“Es una lacra social que nadie quiere ver y la Psicología dispone de recursos necesarios para prevenirlo”, advierte el decano del COPCYL, Jaime Gutiérrez, quien señala que una de las finalidades de estas charlas es hacer ver a los pacientes y a sus familias que el suicidio “no es algo estigmático, sino la consecuencia de distintas enfermedades” que deben ser detectadas en Atención Primaria.

Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a 2017, en Castilla y León se produjeron 218 suicidios, 71% de hombres y 29% de mujeres; en España la cifra llega hasta los 3.700 y los expertos estiman que los intentos fallidos alcanzan los 8.000 casos. Ante estos importantes datos, el COPCYL quiere concienciar a la sociedad de la importancia de su prevención con nueve charlas enmarcadas en el ciclo de ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ que arrancarán este jueves 4 de abril en Salamanca. En concreto a las 19.00 horas en el Aula de Grados de la Universidad Pontificia de Salamanca.

En Ávila y en Segovia se celebrarán el 11 y el 25 de abril, respectivamente. Ya en mayo, el día 3 en Valladolid, el 6 en Soria, el 9 en Zamora, el 16 en Burgos y el 20 en Palencia; y, por último, el día 12 de junio en León.

Un tabú social

Para el vicedecano del COPCYL, Vicente Martín, el suicidio sigue siendo un tema tabú del que no hablan ni los medios ni la sociedad. “No hay ninguna base real ni estudios serios que concluyan que informar sobre este tipo de muertes violentas causa un efecto dominó, pero los medios son reacios a hablar de ello», explica Vicente Martín, quien insiste en que “la prevención y la normalización” de las enfermedades o trastornos mentales es “la mejor arma” para paliar este problema. Según los datos del INE, el 80% de los suicidios cometidos en Castilla y León se produjeron en edades comprendidas entre los 40 y los 80 años __exactamente 174 casos de los 218 registrados__, mientras que por debajo de los 15 años, no se recoge ninguno; y de 15 a 30 años registró un total de once suicidios en la Comunidad.

Detección en Atención Primaria

Los psicólogos del COPCYL estiman que existen miles de casos frustrados no registrados, ya que esas personas no acudieron a ningún Servicio de Urgencias Sanitarias, por lo que las cifras anuales serían mucho mayores. Ante esta situación, Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León demanda mayor presencia de profesionales de la Psicología en Atención Primaria para, así, poder realizar un seguimiento de los casos potenciales y de los intentos fallidos que no han pasado por Urgencias. «Un tanto por ciento muy elevado de las personas que se suicidan estaba en tratamiento, pero no pueden recibir una atención adecuada porque para eso necesitaríamos muchos más psicólogos en la Sanidad Pública», asevera Vicente Martín.

La detección de indicios en personas con inclinaciones suicidas es para el COPCYL “primordial” y los servicios de Atención Primaria se convierten en la herramienta más adecuada. Los signos de alerta tanto para profesionales como para familiares son: cambios en su comportamiento __ya sean bruscos o paulatinos__ o en el aspecto físico, así como problemas en su trabajo, incapacidad para gestionar sus emociones o verbalización de su angustia ante la vida.

Otra de las demandas del COPCYL en este aspecto es el seguimiento protocolarizado de los casos de suicidio frustrados. “Lo mínimo es que mantengan citas con un especialista cada 15 días. De hecho, deberían seguirse con mucha atención los trastornos de angustia o de ansiedad ya que, aunque no están directamente relacionados con el suicidio, pueden llevar a él”, explica Martin.

Las conferencias ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ del Colegio de Psicología de Castilla y León cumplen 25 años y suman 160 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 8.000 castellanos y leoneses.