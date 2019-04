Mitadiel no denuncia malversación a humo de pajas

Mientras a Albert Rivera le sigue persiguiendo la sombra del pucherazo en las primarias autonómicas -¿a quien está pretendiendo proteger la cúpula nacional naranja tan obstinada ella en echar tierra al asunto?-, Ciudadanos se está convirtiendo en Castilla y León en una auténtica “casa de los líos”, con cismas internos prácticamente en todas las provincias y un incesante goteo de dimisiones y/o abandonos grupales o individuales como los que en las últimas horas se han producido en Salamanca, Zamora y Ponferrada.

Lamentablemente, semejante cristo interno, originado por la explosiva mezcla de las ambiciones personales y la carencia histórica de una dirección mínimamente solvente del partido en Castilla y León, donde ha estado en manos de una auténtica banda de trepas incompetentes, ha eclipsado la iniciativa de Manuel Mitadiel, quien ha despedido su labor como procurador denunciando ante la Fiscalía una presunta malversación de más de 50 millones de euros en el “reformado” aprobado por el gobierno de Juan Vicente Herrera que incrementó el ya de por sí estratosférico coste del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Aunque el PP se ha apresurado a calificar la iniciativa de Mitadiel como una “maniobra electoralista”, el socorrido argumento hace aguas, ya que casualmente el hasta ahora procurador leonés ha renunciado a volverse a presentar (curiosamente cuando era el más, por no decir el único, legitimado para hacerlo, ya que de hecho fue el único que se alineó con la candidatura de Francisco Igea).

Dicho lo cual, Mitadiel, representante de Ciudadanos en la comisión parlamentaria que a duras penas ha podido investigar los repetidos sobrecostes y demás despilfarros permitidos por la Junta en beneficio del consorcio al que adjudicó la construcción, equipamiento y mantenimiento del desdichado hospital, no ha denunciado a humo de pajas. Para empezar, posiblemente fuera el único miembro de dicha comisión capacitado técnicamente para desenmarañar la montaña de documentos con los que la Junta trató de enmascarar su sospechosa actuación. Además de ser economista y conocer a fondo el funcionamiento de la Junta -mucha gente desconocer que fue secretario general de la consejería de Economía y Hacienda durante la primera legislatura autonómica-, Mitadiel es titulado superior en Administración Sanitaria y experto conocedor de la gestión publica en esta materia.

Y con ese conocimiento al procurador leonés no podían colarle procedimientos tan burdos como el seguido por la Junta para “reequilibrar” el contrato inicial suscrito entre la consejería y el consorcio adjudicatario (más tarde bautizado con el nombre de Eficanza) y aumentar el correspondiente canon abonado por la Junta. La denuncia coincide por lo demás con la información de que dispone “El topillo”según la cual dicho reformado ni siquiera se produjo a instancias de la consejería de Sanidad, sino a iniciativa de la de Hacienda, máxima interesada en garantizar el beneficio industrial de los adjudicatarios. Al extremo de que determinada directora general de la primera consejería fue presionada hasta el llanto para que se prestara a “vestir el muñeco” del incremento presupuestario, requisito imprescindible para justificar la operación y para que ésta fuera avalada después por el Consejo de Consultivo.

El hecho de que en su día el Tribunal de Cuentas archivara la denuncia presentada sobre el Hospital de Burgos por el entonces diputado socialista, Luis Tudanca, no es óbice para que la presunta malversación denunciada por Mitadiel, así como los demás presumibles delitos asociados a la misma, sean investigados por la vía penal. Y salvo que el asunto acabe en el Tribunal Superior de Justicia, en el ámbito puramente judicial la Junta no va a disponer de un capote tan descarado como el que le echó en el Tribunal de Cuentas ex ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, la ponente que dio carpertazo a la denuncia de Tudanca. Por si no fueran suficientemente graves los casos Perla Negra y “trama eólica” , el legado judicial de Juan Vicente Herrera lleva camino de ampliarse y no precisamente con minucias.