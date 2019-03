Palacio de Bornos Verdejo 2018, la fruta fresca de los viñedos de Rueda

Domingo, 31 de marzo de 2019

De la mano de Pedro Manuel García, en calidad de director de cata, la asociación enológica Cata Añada trae una de sus catas ciegas, en ella, su director presentó cuatro vinos, monovarietales de la DO Rueda, de los cuales uno de ellos es el que hoy nos ocupa:

PALACIO DE BORNOS VERDEJO 2018

LA VENDIMIA:

En la D.O. de rueda, se puede afirmar que la vendimia nocturna es la más extendida, me refiero a la recolección y cosecha de la uva por la noche, aprovechando las bajas temperaturas nocturnas. Se basa en un mejor control de temperatura de la uva, ya que en los meses de vendimia, enmarcados entre agosto y septiembre, suele hacer mucho calor; y el calor puede llevar a una alta oxidación del mosto, maceraciones pre fermentativas no deseadas o fermentaciones bajo condiciones no controladas, espontáneas, y la uva blanca y su mosto son más sensibles a la oxidación.

LA DO RUEDA

La Denominación de Origen Rueda fue la primera Denominación de Origen reconocida en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ocurrió el 12 de enero de 1980. Y con ello se protegió su variedad autóctona: la Verdejo, esta fue clave para conseguir dicho reconocimiento.

Los vinos de Rueda tienen tres elementos que le confieren lo que se conoce como “el carácter Rueda”. Uno es su variedad autóctona La Verdejo, el otro es el clima de la zona que es continental y por último los suelos cascajosos.

La variedad Verdejo lleva cultivándose en la zona siglos. Su origen puede coincidir con el reinado de Alfonso VI (s. XI). Esta zona de Castilla se repobló después de expulsar a los árabes con gente venida del norte de España y mozárabes, siendo estos últimos los que, probablemente, introdujeron la variedad Verdejo a España.

Históricamente siempre ha contado con viñedos de uvas tintas. Pero a raíz de la plaga de la filoxera en el s. XIX desapareció el viñedo de uvas tintas y sólo quedaron los viñedos de uva blanca. Actualmente se cultiva uva tinta también. A parte de La Verdejo, en la D.O. de Rueda, se contemplan también las variedades de Suavignon Blanc, La Viura y La Palomino Fino.

LA CATA CIEGA:

ASPECTO: Amarillo verdoso, pálido, limpido y brillante.

NARIZ: Fruta de manzana y piña, cítricos y matiz anisado.

SABOR: Afrutado, fresco, equilibrado, ligera dulzura y muy aromático el postgusto.

RELACION CALIDAD/PRECIO: EXCELENTE / 6,10 EUROS

PUNTUACION: 90

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE.

96-100: EXTRAORDINARIO.

MARIDAJE: Pasta, arroz con bogavante, queso suave y pescados azules.

ALCOHOL: 13% Vol.

SERVICIO: entre 10-12ºC

DIRECTOR DE CATA: Pedro Manuel García.

FOTOGRAFIA: Arturo de la Torre.

EDICION: Javier Bragado.