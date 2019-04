¿POR QUÉ TANTA BULLA CON “ROMA”?

A mí que me lo expliquen. Por qué tanta bulla con esa película. A mí me parece sosa, inexpresiva, sin gracia. No tiene nada personal, nada vibrante, nada sugerente. Está llena de tópicos. Una criada a la que seducen y abandonan. Unos adolescentes que son un coñazo. Una mujer que está de mal humor porque el hombre se quiere divorciar. Pero todo eso sin ninguna mirada especial, sin aportación ninguna. ¿Y dónde se ve la colonia Roma, el barrio fascinante de los artistas de Ciudad de México?

Cuarón siempre fue un director muy comercial. Y los oscar no digamos, son el cine como industria y no como arte. Se gastan 44 millones de euros en promocionar esa película y nos aplastan hablando de ella. Hasta que parezcamos lunáticos si no la admiramos. Los grandes periódicos dicen “bellísima”, “maravillosa”. Nunca vi tanta palabrería y retórica, tanto papanatismo.

Hollywood se siente a gusto si premia algunos tópicos progres que no comprometan a nada. Los pobres seguirán siendo pobres y los ricos seguirán siendo caprichosos y egoístas, pero nosotros quedamos bien. Seguimos una moda y tal vez nos reduzcan impuestos. Y creamos una ola de papanatismo rentable.

Y luego arman un escándalo porque la productora quiso poner subtítulos en español de España. Si no entendemos lo que dicen en la película nos fastidiamos. Dicen que poner subtítulos es ir contra la diversidad de la lengua. Al contrario es reconocerla, el español de América y el español de España son tan diferentes que muchas cosas de allí no se entienden aquí y viceversa. Esa es la realidad. Por cierto, en América creen que su español es mejor que el de España. Pero los retóricos siguen creyendo que todos hablamos latín, como los teólogos hasta el siglo XIX. ¿Pero qué demonios nos pasa?

ANTONIO COSTA GÓMEZ, ESCRITOR