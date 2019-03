El Santa Marta se topa con el rey del empate (0-0)

Sábado, 30 de marzo de 2019

El Santa Marta consiguió un punto tras el empate logrado ante el Bembibre (0-0) en un encuentro en el que dominó de principio a fin, en el que llevó el control del balón, tuvo la posesión la mayor parte del tiempo y las mejores ocasiones y en el que una vez más, la falta de precisión, le privó de sumar los tres puntos.

El Bembibre, rey del empate, salió con intensidad para tratar de frentar el empuje del Santa Marta, que ya en el minuto 14 dispuso de la primera oportunidad, con una buena internada de More que acabó con un disparo que se marchó fuera por poco. Diez minutos después, tras un disparo lejano del Bembibre, por mediación de Carlos, Diego estuvo a punto de hacer el 1-0, dentro del área, pero el meta Jeff hizo uno de los paradones que recordará toda su vida.

Y acto seguido, oportunidad para Lerma, que bajó el balón con el pecho, se dio media vuelta desde la frontal y lanzó un cañón que se marchó fuera por poco. Y poco antes del descanso, una falta de More la desvió Jeff a córner.

Tras la reanudación, el dominio del Santa Marta fue mayor, si cabe. El equipo no se descompuso ni entró en fase de ansiedad a pesar de dominar y no marcar. De hecho, en el minuto 60 Barbero realizó una buena internada por la banda izquierda y su disparo se topón con el meta visitante. Poco después, una falta señalada por el árbitro sobre Silleros, en una acción inexplicable porque no hubo tal acción punible, fue protestada por Arturo, que fue expulsado.

El Santa Marta siguió con su ímpetu, aunque resguardando bien la portería de Félix. Así, en el minuto 67, otra buena de Lerma acabó en otra gran parada de Jeff. Y poco después, un disparo de falta de Lolo se marchó fuera rozando el palo izquierdo de la portería del Bembibre. En los últimos cinco minutos apenas hubo juego. Eso sí, el equipo rival se quedó con uno menos por expulsión de Dani, que vio la segunda amarilla tras simular penalti. Y poco después, eso sí, el Bembibre pudo marcar, de no ser porque Félix salvó casi a bocajarro el 0-1.

El Santa Marta se quedó sin una merecida victoria, pero al menos sumó un punto más para acercarse a los 36 que probablemente den la permanencia en la categoría.