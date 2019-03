Roberto Aguirre: “El segundo gol nos ha matado, fue un querer y no poder”

Sábado, 30 de marzo de 2019

El entrenador de Unionistas de Salamanca valoró la contundente derrota de su equipo frente a la Ponferradina en un partido marcado por las numerosas bajas en sus filas

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, valoró la contundente derrota de su equipo frente a la Ponferradina en un partido marcado por las numerosas bajas con las que el equipo salmantino llegaba al partido.

Valoración del partido: ha tenido varias fases. En el primer tiempo queríamos estar altos en el campo, no encogernos y que a ello les costase generar ocasiones. Lo conseguimos en los primeros minutos del segundo tiempo, aunque nos llegaba por fuera y creaban peligros. Nos manteníamos bien y en ataque buscabámos filtrar pases. En el primer tiempo hubo una lucha por querer incomodar en ataque filtrando pases interiores y en defensa no teniendo que defender cerca del área. Lo conseguimos durante un tiempo, pero la lástima fue encajar antes del descanso. Nos encontramos bien tras la reanudación y el partido estuvo más para nosotros. Se abrió mucho y el segundo gol nos mató. Fue un querer y no poder, siendo superiores y ellos. No tuvimos nada que hacer. Era imposible acercarnos para acortar diferencias.

Ausencias: se daban esas circunstancias, pero una vez que llegamos al partido entramos con la idea de sacar algo. No miramos las bajas. Lamento haber encajado el gol antes del descanso y no haber marcado cuando caíamos uno a cero. No pudimos hacer nada tras el segundo. No aprovechamos nuestro mejor momento.

De la Nava: no está bien. Podría participar por necesidad como en el último partido. Sigue con la molestia. Albisua jugó porque queríamos darle minutos. Carlos no ha evolucionado del fin de semana pasado a hoy lo suficiente. Con el partido tan cuesta arriba no lo pudimos meter.

Afición: tenemos el privilegio de tener una afición maravillosa. Son extraordinarios, independientemente del resultado. Son empuje total, ya sea en casa o fuera. Me hubiera gustado disfrutar con otro resultado pero hay que elogiar a los dos aficiones porque son una maravilla.