El Perfumerías Avenida no hace concesiones y supera al Mann Filter (77-60)

Domingo, 31 de marzo de 2019

Las de Miguel Ángel Ortega no fallaron y se hicieron con el triunfo en su último partido de Liga regular en Wüzburg

El Perfumerías Avenida no hace concesiones y no entiende de relajaciones, a pesar de ser el campeón de la Liga regular y tener los deberos hechos hasta los playoffs por el título. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Ortega no falló y venció al Mann Filter con solvencia en Wüzburg.

El técnico catalán salió al encuentro con un quinteto de garantías formado por Silvia Domínguez, Jewell Loyd, Elonu, Laura Gil y Angel Robinson con el objetivo de no pasar apuros ante su adversario en el último partido en Wüzburg antes de la parte decisiva del campeonato.

Las charras salieron a no especular con el marcador y se marcharon al término del primer cuarto por delante, ya que no quisieron ningún tipo de problemas a última hora ante un rival rocoso.

Con el paso de los minutos, el Perfumerías Avenida se fue yendo en el marcador y llegó al descanso con una ventaja de 7 puntos tras un festival de triples.

Tras la reanudación, las azulonas pisaron el acelerador y dejaron el encuentro visto para sentencia tras un gran arreón en los primeros instantes de la segunda mitad.

Finalmente, el Perfumerías Avenida venció al Mann Filter por 77-60 y sigue en un gran estado de forma de cara a los playoffs.

FICHA TÉCNICA

Perfumerías Avenida: Silvia Domínguez (6), Loyd (5), Elonu (9), Gil (6) y Robinson (11). Jugaron también: Goree (10), Asurmendi (8), Eldebrink (9), Givens (5), De Souza (4), Arrojo (4) y Mata (0).

Mann Filter: Flores (4), Brown (14), Montoliu (9), Gimeno (12) y Knight (6). Jugaron también: Navarro (4), Hersler (8), Lahuerta (3), Dornstauder (0) y Hernández (0).

Fotos: Lydia González