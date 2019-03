Son muchos arcos y son los que rodean la Plaza Mayor de Salamanca por sus cuatro lados: 21 al norte, 22 al este, 20 al sur y 25 al oeste. Total, 88. Son ochenta y ocho ventanas abiertas hacia la ciudad y hacia el mundo y por ellas entran los aires y las voces de fuera y a la vez salen las miradas y los deseos de los salmantinos. Por esto y por su historia y por mucho más se puede nombrar como la Plaza Mayor del mundo. Queda nombrada.

Creo que es fácil reconocer lo que es la Plaza Mayor de Salamanca como espacio urbano y ciudadano, como imagen de encuentro y resumen del mundo, sobre todo para los que todos los días pasamos por ella con toda consideración. Es un lujo humano que no me canso de admirar. Como ella querría yo que la vida fuera, bien encuadrada y abierta, quieta y ruidosa, acogedora y multitudinaria, irregular y medida, noble y popular, escueta y perfecta, cuadrada como una “cuadra” urbana y redonda como el horizonte de la tierra, extensa como las tierras del mundo y cortada a la medida humana del ciudadano. En 6.400 m2 bien vivos está metida la humanidad toda…

Y así será presentada el próximo 6 de abril, sábado, a las doce de la mañana. Se trata de un abrazo, de un abrazo especial y lleno de intención.

Es el X Abrazo solidario de Manos Unidas a la Plaza Mayor.

Por eso y por ahora sólo por estas razones desde la Plaza, yo estaré allí el sábado día 8 a las 12, en el V Abrazo Solidario que organiza Manos Unidas.

Pero es que, además, me acompaña una multitud de razones que irán conmigo. Conmigo van mis cientos de experiencias personales de Amor y de Solidaridad, van millones de personas que piensan y van haciendo un mundo digno y justo, van conmigo los millones de hambrientos y sedientos de la tierra, van docenas de amigos perdidos por los pueblos pobres del Sur, conmigo van (es el peso más grave) los miles de niños menores de 10 años que dice la FAO que mueren diariamente por desnutrición e insuficiencia sanitaria… No hace falta alargar la lista, es físicamente interminable.

Por eso y por ellos, y ahora ya con razones mucho más fuertes que las que venían de la Plaza misma, yo estaré allí el día 8 a las 12 en el arco que yo apadrine o en el que yo me coloque sin más.

Y no me parece esto una cosa de tono menor (¡uno va siendo mayor y hasta algo más inteligente!), porque vale más una manifestación que un billete grande de banco; me parece más eficaz a medio plazo un abrazo verdadero que un donativo distraído. ¡Ay que ver lo que cuesta transmitir una idea!, bastante más que conseguir un donativo. ¡Y lo difícil que es vivirla luego. Porque de todo esto se trata.

Por eso, y por más razones entre la solidaridad, la protesta y la impotencia, me voy a la Plaza Mayor el sábado y la abrazo con otros muchos como si fuera la humanidad entera y hasta me parece que así empujo un poco la historia, aunque sea sólo un poco de casi nada… Pero es lo que ese día, el 6 de abril, a las doce, está en mi mano. Y lo aprovecho.

Y te invito, con doble oferta; una, apadrinando un arco llamando a Manos Unidas (cosa fácil y al alcance de cualquiera) y/o dos, colocándote en cualquier arco a las doce el próximo 6 de abril. Está hecho. Y por cierto, un abrazo.