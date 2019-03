El Presupuesto 2019 sale adelante tras dos Plenos, cuatro Comisiones, los votos positivos del PSOE y los negativos del PP

Viernes, 29 de marzo de 2019

La portavoz de los Populares, Carmen Familiar, afirmaba que se trata de unas cuentas “ficticias y poco equilibradas” mientras el concejal de Hacienda, Isidro Rodríguez, destacaba la bajada en el nivel de endeudamiento y las inversiones realizadas esta legislatura

El Presupuesto 2019 del Ayuntamiento de Peñaranda, con algo más de 6.300.000 euros, ha salido adelante finalmente en la noche de este viernes en una densa sesión de Pleno en el que quedaba aprobado con los votos positivos del PSOE y la negativa del PP.

Carmen Ávila, alcaldesa de la ciudad, señalaba que este Presupuesto es “ajustado en gastos e ingresos, con una serie de condiciones que a buen seguro mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos de Peñaranda, para lo que en inversiones y servicios se ponen a disposición del municipio una serie de programas en cultura, ocio, educación y empleo, además de disponer de ahorro neto y un remanente de tesorería positivo. Se ha conseguido una disminución del endeudamiento, pasando en estos cuatro años de un 65,04% al 22,70%”.

Ávila ha explicado que finalmente se ha concedido la subvención de 139.000 euros que el consistorio había perdido en plazos, explicando que dicha ayuda “es nominativa y asignada a cada municipio en una cantidad que va en función del número de habitantes. Por lo tanto no estaba perdida y la palabra de la Diputación finalmente hoy ha sido corroborada tras ser aprobada dicha ayuda en Pleno”.

Carmen Familiar, portavoz del Partido Popular, argumentaba la postura de su grupo basándose en que “son unos presupuestos ficticios, que no se ajustan a la realidad, además de no haberse aceptado las propuestas ofrecidas por nuestra parte. Las cosas se han hecho muy mal, haciéndose hasta cuatro Comisiones para ello, la última ya hemos pedido que no se nos abone, ya que entendemos que estos errores ya han salido demasiado caros a los ciudadanos”.

Familiar señalaba en estas cuentas “se incrementan los ingresos mientras se bajan los gastos para equilibrarlos. Esta forma de actuar, que dicen que son previsiones iniciales y lo sabemos, sigue la misma senda de siempre, reduciendo partidas, algo que debería presupuestarse de una manera más real” y añade que, por todo ello “votamos en contra ya que no participamos de su forma de gestionar y no tener en cuenta nuestras propuestas para mejorar el Presupuesto. La falta de rigor queda demostrada”.

Isidro Rodríguez, concejal de Economía y Hacienda, ha indicada que la portavoz Popular “hace un Totum Revolutum de los presupuestos y no hace más que ofrecer datos erróneos, teniendo toda la documentación 20 días antes para poderlo estudiar” y añade que “en ingresos supone una rebaja como en el IBI y ajustados igual que el pasado año. En gastos incluimos todo el del personal funcionario y laboral, incluyendo el personal del Centro de Desarrollo Sociocultural, reduciéndose gastos financieros, amortizando deuda y contemplando inversiones a través de proyectos como pavimentaciones y diferentes mejoras en la ciudad”.

Rodríguez Plaza destacaba que a lo largo de esta legislatura, hasta el 2018, “se ha reducido la deuda a corto y largo plazo en 1.593.000 euros, mientras que la deuda a proveedores ha quedado en 132, 244 euros, una diferencia de un millón de euros desde la que se registraba al inicio de la legislatura. La deuda por habitante ha pasado de 448,90€, con 200 habitantes más en 2014, a 222 euros en 2018, y las inversiones por habitantes han pasado de los 10,59 euros a los 53,58 del pasado año” a lo que suma que los fondos líquidos del Ayuntamiento han ascendido en más de 400.000 euros, llegando a los 615,398 euros. “Decir que somos un gobierno cansado y cansino…los números cantan y en la gestión económica creo que hemos demostrado con creces que las cosas se hacen bien” afirmaba.