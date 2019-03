Calderón, sobre la nueva desaparición de Owusu: “No pierdo ni un segundo en pensar en él”

Viernes, 29 de marzo de 2019

El técnico del Salamanca UDS analizó toda la actualidad del club en la previa del partido ante el filial del Atlético de Madrid

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, analizó toda la actualidad del club en la previa de la visita del filial del Atlético de Madrid al Helmántico (sábado, 17:00 horas).

Opinión sobre el Atlético de Madrid ‘B’: "Nosotros tenemos la opinión de que la Liga está muy competida y cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Ahora, el Atlético arrastra dos derrotas seguidas y es un filial con muchas semejanzas con el primer equipo al saber competir muy bien, pero son un poco desorganizados”.

Regreso de Owusu a Salamanca: "A día de hoy, Owusu no ha llegado todavía y no pierdo ni un segundo en pensar en él; si llega esta noche, ya veremos… Creo que ha tenido un problema con los papeles para viajar al no tener un documento en regla para poder llegar a Salamanca”.

Bajas para el choque: “Manu Molina no va a poder jugar, pero recuperamos a Antonio (Amaro) e Iván (Calero) para el partido contra el Atlético de Madrid”.