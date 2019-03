UGT y CCOO critican la gestión del personal del Ayuntamiento de Santa Marta

UGT y CCOO han mostrado su disgusto por lo acontecido en el ultimo pleno del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, en el que no se aprobaba la relación de puestos de trabajo que se había pactado en la Mesa de Negociación.

Por ello, lamentan lo ocurrido y anuncian que retomarán las conversaciones después de las elecciones municipales del 26 de mayo.

Comunicado de UGT y CCOO

En el Pleno del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes celebrado ayer, los políticos de turno (Equipo de Gobierno y Oposición) se han cargado la Relación de Puestos de Trabajo pactada por CCOO y UGT en la Mesa General de Negociación.

El “Equipo de Desgobierno del PP”, por no haber sabido gobernar esta negociación con el resto de partidos, ha propiciado que esta RPT se vaya al garete.

Ciudadanos, Izquierda Unida, Somos Santa Marta, PSOE, partidos de la “oposición”, más los concejales no adscritos ,que no se han preocupado por el personal en cuatro años, se ponen de acuerdo ahora para cargarse este Acuerdo, justificándose en que no han estado en la Mesa de Negociación, (si hubieran estado de verdad interesados se podían haber informado de la marcha de la negociación colectiva) y constándonos que no se han molestado siquiera en ir a preguntar a los trabajadores ni a las centrales sindicales firmantes, se escudan en que debían negociar los intereses de estos, sin ser su función. No vamos a valorar sus posibles motivos.

Para CCOO y UGT la forma en que se ha llevado a cabo la negociación no ha sido la ideal, pero, asumiendo que no se ha logrado terminar con la brecha salarial entre puestos y que no satisfacía todas las expectativas de algunos trabajadoras y trabajadores, estamos convencidos que esta Relación de Puestos de Trabajo beneficiaba a la gran mayoría del personal del Ayuntamiento y no cerraba las puertas a futuras mejoras, por lo que lamentamos que después de casi tres años de negociaciones y más de 20 reuniones, esto haya terminado así.

Desde nuestros sindicatos hemos intentado hasta el último momento salvar este Acuerdo, sin renunciar a seguir luchando por lo flecos que faltan por conseguir.

Después del 26 de mayo, nos volveremos a sentar en la Mesa de Negociación esperando que la nueva corporación respete lo pactado y tenga en cuenta en la Relación de Puestos de Trabajo todas las reivindicaciones planteadas por los trabajadores y trabajadoras que este Equipo de Gobierno no ha querido asumir, además de comenzar de inmediato la negociación de un nuevo Acuerdo Marco y un Convenio Colectivo.