Tú Aportas pide un informe sobre la inversión del Plan de Reindustrialización en La Covatilla

Tú Aportas pide al Alcalde prudencia en las decisiones importantes sobre La Covatilla hasta que no se conozca el resultado de las elecciones El portavoz de TAB solicita un informe sobre los pasos que se van a dar respecto a la inversión de los cuatro millones de euros de la Estación de Esquí

Las decisiones sobre el destino de los cuatro millones podrían no ser acertadas para el futuro de La Covatilla Tú Aportas ha solicitado al Alcalde la ciudad un informe sobre el estudio de desarrollo de la inversión de 4 millones de euros prometido por parte de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial para el desarrollo de la estación de esquí de La Covatilla. Para el portavoz de Tú Aportas Javier Garrido, “Las decisiones que se tomen deben contar con un buen estudio de desarrollo que defina claramente dónde se va a invertir ese dinero. No podemos dejarlo a la libre decisión de un Alcalde que no sabe de nieve y menos aún de qué es lo que hay que hacer en una estación de esquí abandonada durante estos años por las decisiones arbitrarias del Alcalde-Director”. Para Tú Aportas, el destino de esos cuatro millones de euros podría estar en el aire si no se toman las mejores decisiones y se basan en un buen estudio de desarrollo de esa inversión. Es por ello que desde TAB se pide prudencia al Alcalde en las decisiones hasta que no se conozca el nuevo equipo de Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de mayo. “Decisiones que se puedan tomar sin estudios serios y rigurosos pueden poner en peligro el desarrollo futuro de la propia estación”, ha declarado Javier Garrido. Tú Aportas