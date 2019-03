El FEGA establece el importe de la ayuda acoplada al ovino y la de derechos especiales  

Jueves, 28 de marzo de 2019

El pago acoplado en ovino será de 11,8 €/animal, resultado de dividir el presupuesto de 124,4 millones entre 10.5 50.523 animales con derecho

El FEGA ha establecido los importes definitivos de las ayudas asociadas a los sectores de ovino y caprino. Tras la determinación final por parte de las comunidades de las cabezas que tienen derecho a estos pagos. Así, en la Península, el pago acoplado que se cobrará en ovino será de 11,8 €/animal, resultado de dividir el presupuesto de 124.4 millones de euros entre los 10.550.523 animales con derecho a pago. En las islas, con límite presupuestario asignado para la campaña 2018 de casi 3,4 millones de euros, a repartir entre 163.116 animales, da para un importe de 20,9 €/animal, informa Unión de Uniones.

Por su parte, la ayuda acoplada al caprino supone 7,0 €/animal; ya que los cerca de 5,4 millones de euros tienen que distribuirse entre 766.095 animales con derecho a pago. En Baleares y zonas de montaña la cuantía será algo mayor, 8.83 €/animal.

Por otra parte, también se ha establecido ya el importe final de la ayuda que perciben los ganaderos de ovino y caprino que tenían derechos especiales en 2014 y que, en el cambio de la reforma pasada no disponían de superficies elegibles para transformar dichos derechos especiales a derechos de pago básico. No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

Para la presente campaña, este pago dispone de un límite presupuestario asignado de 30,15 millones de euros €, que se repartirá entre 827.451 animales con derecho a pago, según los datos comunicados por las comunidades, estableciéndose por ello un importe unitario de 36,44 €/animal.