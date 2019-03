“La formación en España es muy buena, pero no hemos tenido oportunidades, y eso lo ves fuera”

Viernes, 29 de marzo de 2019

El proyecto de investigación en el que trabaja se basa en la utilización de herrramientas informáticas para indagar en la reacción de las enzimas y sus potenciales aplicaciones terapéuticas

Desentrañar el mecanismo que regula la actividad catalítica de enzimas que reaccionan con oxígeno, y sus potenciales aplicaciones terapéuticas en el diseño de nuevos medicamentos, es la línea de investigación que aborda el zamorano Pablo García Jambrina, doctor por la Universidad de Salamanca, y uno de los investigadores que actualmente desarrolla su proyecto dentro del programa de atracción de talento impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca. Experto en biología molecular y química, desarrolla actualmente su proyecto en el departamento de Química-Física de la Universidad de Salamanca. Cruces intersistema en sistemas que carecen de cofactores metálicos, título del proyecto, se basa en la utilización de herramientas informáticas aplicadas al estudio de las transiciones no radiactivas. Es decir, “reacciones que en principio no tendrían que producirse porque involucran un cambio de spin”, y que tal y como explica, “se supone que están favorecidos porque tienen moléculas o metales que, de alguna forma, favorecen ese proceso, sin embargo estas proteínas no tienen ese tipo de metales, y aún así siguen catalizando”.

Un proyecto no solo con aplicaciones terapéuticas, sino que también permitiría el desarrollo de materiales, “porque todo este proceso de cambio de sistemas es válido para muchos tips de procesos”, aunque “sobre todo tendría tendría el interés de estudiar procesos que tienen lugar en el cuerpo humano y sobre los que nosotros podríamos actuar”.

Pablo García ha trabajado anteriormente en la Universidad Complutense, King’s College London y en la Universidad Autónoma de Madrid, y aunque “diría que es hasta necesario” salir fuera de España “para ver lo que hace otra gente, el problema es cuando esa etapa se alarga mucho”. Por eso asegura que el programa de atracción de talento de Salamanca “es una oportunidad muy grande”. “Aparte de la ilusión, es la oportunidad de cumplir un sueño y tener tu propio equipo de investigación”, añadiendo que, a día de hoy, “las condiciones no eran comparables a nada que haya ahora aquí”. “Este programa te da la oportunidad de desarrollar una idea y con los recursos necesarios”, subraya.

De igual manera incide en que “la formación en España es muy buena, pero luego no hemos tenido oportunidades, y eso lo ves fuera, que te consideren viniendo de una universidad española quiere decir que estamos muy bien valorados”.