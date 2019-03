Quince aspirantes aprueban el supuesto práctico de las oposiciones a la Policía Local

Jueves, 28 de marzo de 2019

El Tribunal encargado de las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para cubrir un total de 7 plazas en su Policía Local oficializó en la mañana del jueves (los aspirantes las conocieron el miércoles) las notas obtenidas en la 2ª fase de la prueba de conocimientos: el supuesto práctico que afrontaron el pasado lunes en el Edificio Educativo Municipal. En esta parte, los alumnos debieron de explicar cómo desarrollar una actuación policial con un detenido de por medio, apuntando las leyes aplicables y justificantes de la actuación.

A este examen se presentaron un total de 31 de los 40 aspirantes que habían aprobado la prueba de aptitud física. De ellos, resulta que 3 no habían aprobado la prueba anterior, el examen tipo test (los alumnos no conocieron la nota del test hasta después de realizar el supuesto práctico), con lo cual sus exámenes no han sido siquiera corregidos. De los restantes 28, ha habido otro que ha quedado sin calificar, ya que la aspirante puso su nombre en el propio examen.

Entre los 27 exámenes corregidos, se han registrado 15 aprobados (con una nota máxima de 6,95) y 12 suspensos, según se recoge en las notas provisionales que ha hecho públicas el Tribunal (los aspirantes podrán revisar sus exámenes y presentar reclamaciones la semana que viene). De momento, el Tribunal ha sumado las notas del examen tipo test y del supuesto práctico de los 15 aprobados (13 hombres y 2 mujeres) para establecer el ranking de notas de la fase de conocimientos.

Estos 15 supervivientes del proceso deberán afrontar ahora la prueba de aptitud psíquica. En la misma, los aspirantes afrontarán varios cuestionarios ajustados a los requerimientos del puesto, para comprobar su razonamiento verbal, razonamiento abstracto, rapidez y precisión perceptiva, atención y resistencia a la fatiga, agilidad mental, memoria visual, autocontrol, estabilidad emocional, capacidad empática y de manejo en la relación interpersonal, seguridad en sí mismo, sentido de la disciplina, autoridad, trabajo en equipo, sociabilidad, iniciativa, objetividad y automotivación.

En esta fase no habrá calificaciones, siendo valorados únicamente los aspirantes como aptos o no aptos. Los que la superen, deberán pasar el reconocimiento médico, donde también se determinará si son aptos o no aptos.