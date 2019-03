ADIPE pide que no se haga “publicidad electoral” con sus peticiones y puntualiza al Gobierno local sobre el cumplimiento de su programa

Miércoles, 27 de marzo de 2019

Los responsables de la Asociación de Discapacitados local señalan que, a su parecer, “había falta de interés” y destacan que “la mayoría de rebajes de bordillos se están haciendo ahora”

La Asociación de Discapacitados de Peñaranda, Adipe, ha comparecido ante los medios este miércoles para puntualizar las declaraciones que el Gobierno local de PSOE realizaba el pasado jueves en relación con el cumplimiento del proyecto presentado por el colectivo centrado en la eliminación de barreras arquitectónicas, argumentando que ya se habría cumplido el 85% de las peticiones presentadas al principio de la legislatura.

Miguel Ángel Sánchez, responsable y portavoz de Adipe, ha querido puntualizar las declaraciones realizadas desde los grupos políticos y señala que “no nos gusta que se haga publicidad electoral de algo que desde el propio Parlamento Europeo se obliga a hacer a todos los municipios europeos. Desde hace unos días mantenemos reuniones con distintas formaciones políticas, reuniones solicitadas por dichas formaciones, para trasladarnos sus iniciativas de cara a las próximas elecciones, y preguntarnos las necesidades del colectivo de discapacitados. A todos les hemos comunicado que nuestro principal objetivo es la eliminación de barreras arquitectónicas, además de hacerles saber a todos que a nuestro parecer había falta de interés por parte del actual Gobierno Municipal, lo cual produjo que el Partido Popular pidiese en el último Pleno una partida presupuestaria para la eliminación de barreras, algo que acogimos con esperanza”.

Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida, han sido las formaciones con las que han mantenido contactos en las últimas fechas, aunque afirman que desde estos partidos “nos trasladaron que su percepción era que se avanzaba poco en la eliminación de estas barreras, coincidiendo los tres en preguntarse y preguntarnos si desde el Ayuntamiento se hacía lo suficiente para la eliminación. La relación de Adipe, tanto con el actual gobierno municipal como con las demás formaciones, es cordial y esperamos que así siga siendo. Gobierne quien gobierne, a nosotros nos da igual, mientras avancemos en el objetivo”.

En lo referente al plan realizado por la asociación, presentado al inicio de esta última legislatura al PSOE, recuerdan que “lo presentábamos en una reunión mantenida con Carmen Ávila e Isidro Rodríguez poco antes de las elecciones. Solo se lo presentamos a ellos, pues no estaba terminado, mientras que la reunión con el PP fue antes y con más asociaciones, por lo que no se lo entregamos a ellos” y afirma que dicho proyecto estaba pensado “para ir añadiendo más actuaciones después”.

Miguel Ángel Sánchez argumenta que “el PSOE afirmaba en su comparecencia que el Presidente de Adipe les había comentado que en la anterior legislatura, cuando gobernó el PP, no habían hecho absolutamente nada. Esto no es cierto ya que el Partido Popular nunca ha tenido este proyecto, además la forma de trabajar de este colectivo es la de reunirse cada tres meses ver qué cosas son más necesarias y prioritarias, hacer un solicita donde se exponen las barreras a eliminar, que problemas dan, y la mejor solución que nosotros como usuarios de sillas de ruedas, muletas y personas con movilidad reducida, creemos necesarias para su eliminación” a lo que suman que “sin querer poner medallas a nadie, el acabar con estas barreras es una obligación de todos los Gobiernos, pero sería faltar a la verdad decir que José Antonio Jiménez Barcala, el anterior alcalde, no estaba comprometido con la adaptación de Peñaranda para las personas con discapacidad, claro que tuvimos algunas diferencias con alguna petición, pero al igual que ahora nuestra forma de trabajar era la misma”.

Para intentar decir toda la verdad, afirman “seguramente comentamos al PSOE que cuando se hiciesen obras nuevas como la rotonda de San Lázaro, proyecto presentado y realizado cuando gobernaba el PP, no se tuvieron en cuenta todas las actuaciones necesarias para dejar esa zona totalmente accesible. Igualmente ha pasado en la obra que se hizo para la mejora de la Estación de autobuses, que además expone el PSOE que adapto, pero dejaron algunos accesos por acerados sin rebaje de bordillos con lo cual si hacen accesible la entrada al bar pero el acerado se deja inaccesible no adelantamos nada y después toca echar pegotes cuando se ha hecho una obra nueva y se ha asfaltado el pavimento” y añaden como “Creemos que se han hecho cosas que no estaban en el plan aprovechando que se hacían obras por otros motivos, pero desde Adipe reconocemos que en esas actuaciones se han tenido en cuenta la eliminación de barreras, aunque en alguna ocasión se lo hemos tenido que recordar, pero ese es nuestro cometido”.

ACCIONES LLEVADAS A CABO EN ESTA LEGISLATURA

En lo referente a las diferentes obras de adaptación que el Ayuntamiento ha realizado durante los últimos cuatro años, desde Adipe han explicado que a día de hoy “aún estamos esperando una relación de todas ellas, que es en lo que quedamos en la última reunión, pues nosotros nos quejábamos de que se habían hecho pocas cosas, al menos de las que se solicitaban, ya que cada encuentro mantenido con el Gobierno era prácticamente para recordarles que no se avanzaba en las solicitudes”.

Sobre esta cuestión han querido repasar algunas de las acciones realizadas y mostrar su parecer:

Centro de Ocio y oficinas de Merca-rural: Afirman que “ya existía una rampa de acceso y es la primera noticia que tenemos de que se ha hecho otra con barandilla. No ha sido una petición nuestra”.

Nuevos vestuarios en el Polideportivo: “No los hemos visto aun, pero celebramos que se haya realizado. Aunque no ha sido una petición de Adipe” destacan.

Grúa silla en las piscinas de verano: “También lo celebramos, pero no comprendemos por qué no se puede ceder para la piscina cubierta, aunque sea una empresa privada tiene un convenio municipal que aporta una cantidad de dinero para que se beneficien los ciudadanos y nosotros también lo somos y nos beneficiaríamos de la grúa”.

Comisaria de la Policía Local: “Nos ha costado mucho tiempo y pedirlo muchas veces pero también celebramos su ejecución”.

Centro Comarcal Mixto: Exponen que “la rampa de acceso al edificio era realizada a petición de esta asociación por el mal estado del pavimento y la excesiva pendiente que tenía, además decir que muy bien ejecutada”.

Nueva oficina del ECyL: Sobre ella destacan que “se arreglaba todo el acerado, algo que desde Adipe no se pidió. Como esta obra tenemos varias. Y desde luego celebramos que se realicen cumpliendo con la eliminación de barreras, pero que no se diga que esas obras las hemos pedido nosotros y se cumple con nuestras peticiones”.

Entrada a la pista central del Parque La Huerta: Señalan que “en esta zona es donde se celebran las verbenas, y además bien hecho, pero de que nos sirve si en estas y otras actuaciones no se nos tiene en cuenta y entre el escenario, vallas y cableado no tenemos acceso a la pista por falta de planificación” y añaden que, en general, en las Ferias y Fiestas, “nos sentimos olvidados. Tenemos muchísimos problemas para acceder al recinto ferial, ya que ponen los puestos del principio y diferentes recreativos en la calzada, además de sacar los expositores sin dejar paso, no solo a las personas que van en silla sino incluso a las personas de a pie. Algunas calles se cortan con vallas de acera a acera sin dejar espacio para pasar una persona en silla de ruedas, o poniendo las vallas en los propios pasos de peatones y rebajes de bordillos, con lo sencillo que es ponerlas sin obstaculizar el paso, pero nadie vigila esos detalles que a nosotros nos perjudican tanto, y creemos que es por falta de interés”.

En lo referente al rebaje de acerados, anuncian que “la mayoría de los pedidos estos cuatro años, se están haciendo ahora” tema sobre el que han querido sumar como, según les comunica el Ayuntamiento “no se pueden dejar a cero, tiene que tener mínimo 3 centímetros, problema que no tienen la mayoría de los rebajes para la entrada a los garajes, la mayoría están a cero. Estos 3 centímetros para las personas que se desplazan en silla de ruedas supone problemas en ella además de molestias y dolores para nosotros”.

A todo esto han querido sumar la creación de 10 nuevas plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, algo sobre lo que resaltan que “también se han eliminado algunas, en las plazas y alrededores. De las que ha solicitado Adipe se han hecho pocas y alguna mal situada. De que nos sirven, por ejemplo, tantas plazas de aparcamiento para discapacitados en Avenida Reyes Católicos, si luego no tenemos o son insuficientes en lugares como en el Centro de Salud, centro de mayores, o centro urbano” además exponen que, en lo referente a los proyectos privados, “tampoco se hace lo suficiente. Exigir que se cumpla la ley, es lo mínimo. En distintas ocasiones se ha pedido a los diferentes Gobiernos Municipales que se impliquen de alguna forma y animen a los comerciantes, que por distintos motivos no están obligados a hacer accesible su local, que lo hagan. Seguimos esperando alguna iniciativa o ayuda para que lo hagan”.

A mayores de todas las indicadas, el Ayuntamiento añade obras de reciente ejecución, como las reformas de las plazas Constitución y España. Sobre esto tenemos que decir que no pueden apuntar como un compromiso cumplido con Adipe algo que desde la asociación no se ha pedido, son obras nuevas que tienen que cumplir unas normativas, y ya sí que sería desidia que con los años que se ha tardado y las solicitudes que hemos tenido que hacer para ir eliminando las barreras de dichas plazas, ahora tuviésemos que empezar de nuevo”.

Desde Adipe han querido igualmente mostrar su disconformidad especialmente con la obra en la Plaza de la Constitución ya que, según detallan “el pavimento que van a dejar en el soportal en el que se encuentra una entidad bancaria y el Vivero de Empresas, es una broma de mal gusto, va a ser matador para nuestras espaldas, sufriendo después los dolores oportunos por los baches y desniveles, y nuestras sillas, las cuales cuestan mucho dinero. No entendemos si en todos los soportales se ponen baldosas lisas en ese soportal, que es el que peor esta y más desniveles y baches tiene, no se cambia” y añaden su apoyo al vecino que realizaba una rampa en la calle Arapiles, acto no informado ni concedido por el consistorio por el que se le ha abierto un expediente, y sobre el que añaden que “no queremos decir que apoyemos que cada uno haga lo que quiera, pero cierto es también que es muy frustrante que ante una necesidad de este tipo y con una solución tan sencilla y económica, se tarde tanto en dar solución a una persona que necesita ese acceso para ir a su vivienda”.