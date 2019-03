El PSOE se opone a la Ley de Conciliación del PP por considerar que es “rancia, antigua y desfasada”

Miércoles, 27 de marzo de 2019

La procuradora salmantina y portavoz de Familia del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Muñoz de la Peña, ha mostrado hoy la oposición del PSOE a la Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León aprobada en el último pleno de las Cortes de Castilla y León.

Según Muñoz de la Peña, esta ley es “rancia, antigua y desfasada” y no solo olvida la “corresponsabilidad”, sino que la obvia, impidiendo medidas de conciliación que equiparen los permisos de maternidad y paternidad de manera igual, simultanea e intransferible.

A juicio de la procuradora salmantina es una norma que, “no tiene imperativos” y está plagada de futuros incondicionales que no son de obligado cumplimiento, es decir, que solo tiene principios y no reglas de obligado cumplimiento “Solo son declaraciones de intenciones programáticas y propagandísticas sin fuerza normativa”, reprochó la portavoz socialista,

Una Ley que, ha añadido, “tiene un jaque mate programado tras la entrada en vigor del RDLEY 6/2019 de Medidas Urgentes para garantía de la Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres en el Empleo y la Ocupación”, normativa básica estatal y por tanto de obligado cumplimiento que la normativa autonómica no puede contradecir, ni restringir los derechos y obligaciones que impone el RDL

“Esta ley impedirá alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres” para concluir afirmado que, “Esta ley no tiene nada de feminista, no tiene nada de igualitaria, no garantiza las mismas oportunidades”.

“El PP se opone a cumplir sus compromisos en I+D+i”

Por otro lado, el procurador del PSOE por Salamanca y portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Pablos, denunció hoy la oposición del PP a seis propuestas en materia de I+D+i, que ya había comprometido la Junta de Castilla y León.

Pablos ha hecho esta denuncia durante el debate de una moción en el último Pleno de las Cortes en el que ha planteado seis propuestas “sensatas, factibles y necesarias” a las que se ha opuesto el PP pero que han recibido el apoyo del resto de grupos.

En todo caso, ha asegurado Pablos, a partir del 26 de mayo cuando concluya el “régimen del PP”, los socialistas situarán como prioridad la I+D+i en Castilla y León.

La moción del portavoz socialista salmantino instaba a la Junta a incrementar los presupuestos en 2019 de los centros de investigación públicos para que pudieran estabilizar personal, también a que financiara durante 2019 los gastos de funcionamiento del Centro del Cáncer.

Del mismo modo, Pablos pidió el apoyo para convocar este año los proyectos de investigación e incorporar una convocatoria para grupos nóveles, así como para recuperar la convocatoria de cofinanciación de congresos científicos en la Comunidad e incrementar los contratos predoctorales y los postdoctorales para recuperar a los jóvenes que se han tenido que marchar de Castilla y León.