La USAL acoge Startup Olé con 850 empresas y más 250 corporaciones e inversores

Miércoles, 27 de marzo de 2019

La Universidad de Salamanca vuelve a acoger, hasta el 28 de marzo, uno de los eventos internacionales del ecosistema emprendedor que conecta ambos lados del Atlántico. Startup Olé celebrará su quinta edición, que este jueves inauguraron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, reuniendo a un gran número de asistentes de 120 países, 850 startups (empresas tecnológicas con un alto potencial de crecimiento) y pymes innovadoras, 500 ponentes y más de 250 corporaciones e inversores.

Startup Olé cuenta con el apoyo de la Comisión Europea-Startup Europe, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca. El objetivo de este evento es poner en contacto a startups y pymes innovadoras con inversores, grandes corporaciones, aceleradoras, administraciones públicas, universidades y medios de comunicación nacionales e internacionales. La edición de 2018 reunió a más de 10.000 asistentes, 500 startups, más de 150 corporaciones e instituciones, 70 aceleradoras, más de 20 universidades, 30 medios de comunicación y más de 80 inversores con un porfolio de inversión de más 10.000 millones de euros. El evento contó además con la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI y del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Ambos mandatarios quisieron mostrar su apoyo y su compromiso con el emprendimiento y la innovación, señalando la importancia de este evento como motor económico y generación de riqueza y empleo.

La edición de Startup Olé 2019 será la más grande hasta la fecha, por lo que la organización del evento utilizará cuatro edificios contiguos, según explicó en rueda de prensa el catedrático de la Universidad de Salamanca y director de Startup Olé, Emilio Corchado. La feria internacional ofrecerá las actividades habituales de ediciones anteriores (feria de startups en la que estas podrán mostrar sus productos y servicios, mesas redondas con los principales representantes del emprendimiento internacional, talleres, matchmakingo reuniones de inversores con startups, foro de inversores, actividades de networking y actividades VIP para autoridades, embajadas y altos representantes de grandes corporaciones e instituciones públicas, etc).

Novedades

Esta edición trae importantes novedades como la creación de un vertical de emergencias, dedicado específicamente a aquellas tecnologías que pueden servir para afrontar crisis sociales y humanitarias tales como la actual crisis migratoria (salvamento y rescate marítimo, inteligencia artificial, ciberseguridad, vigilancia...), o un foro de mujeres emprendedoras con el objeto de apoyar la figura de la mujer emprendedora e inversora. La Guardia Civil celebrará su 175 aniversario mostrando en el evento tecnología puntera que emplea en la actualidad, y aportará contenidos sobre ciberseguridad. La Fundación ONCE dedica el cupón del día 27 de marzo a Startup Olé. Además, Iberia y Renfe serán el transporte terrestre y la línea aérea oficial de Startup Olé 2019 ofreciendo grandes descuentos a los asistentes.

Destacan en Startup Olé 2019 las verticales de Energía y Sostenibilidad, apoyada por EIT Innoenergy; Turismo y Viajes, apoyada por Iberia, Renfe y el Ayuntamiento de Salamanca; Logística y comercio apoyada por Trenlab; Impacto Social, apoyada por la Fundación ONCE; Emergencias, apoyada por Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja; Movilidad, apoyada por Connected Mobility Hub; Media, apoyado por RTVE Impulsa visión; Aviación, apoyado por Airbus Bizlab e Iberia; E-sports y Gaming, apoyada por CD Numancia y Axon Partners Group, y Autotech, apoyada por BFA, entre otros.

Además Startup OLÉ cuenta este año con el apoyo de corporaciones privadas y públicas como EIT InnoEnergy, el Ayuntamiento de Salamanca, Enagas, ICE (JCyL), Zabala, AWS, Fundación ONCE, The Venture City, INCIBE, CEAGA/BFA, Guardia Civil, Cruz Roja, IBERIA, RENFE, ICEX Invest in Spain, ICO/AXIS, KPMG Impulsa, Acciona, RTVE Impulsa, Grupo Unicaja, AirBus/BizLab, FUNDECYT, Trenlab/Wayra , Johnson & Johnson Innovation, Madrid+d, Universidad Carlos III, Viewnext, Cloud Incubator Hub , CGB, UVA - Timmis Interreg, CAIXA RISK, CEEI Burgos, The42 Degrees Company, UNDANET y Viewnext.

Startup Olé es un evento de entrada gratuita, apoyando la democratización del ecosistema de emprendimiento. Por ello, el evento está abierto a todo aquel que esté interesado en el mundo de la tecnología y el emprendimiento (estudiantes universitarios, emprendedores, empresarios y público general), además, la organización también realizará visitas guiadas para grupos de institutos y colegios que quieran conocer de primera mano el mundo del emprendimiento y la tecnología.

Fotos USAL