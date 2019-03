Castilla y León, un modelo por la implantación de sus programas de cribado de cáncer de colon

Miércoles, 27 de marzo de 2019

Con motivo del Día Mundial Para la Prevención del Cáncer de Colon, que cada año se conmemora el 31 de marzo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) continúa señalando aquellas Comunidades Autónomas donde la implantación sigue siendo un reto político. Castilla y León es una de las autonomías que ha alcanzado el 100% de implantación del programa de cribado de cáncer de colon.

Cuando en el 2014, gracias a las acciones de la AECC, se incluyeron los programas de cribado de cáncer de colon en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) se hizo con el acuerdo de aproximarse al 100% de cobertura en el año 2024 e iniciarse a los cinco años de entrar en vigor, es decir, en 2019. Dado que todas las CCAA adelantaron la fecha de inicio, la AECC ya solicitó el pasado año que también adelantaran alcanzar la cobertura completa al 2021 para evitar muertes y sufrimientos innecesarios. Según la Red de Cribados de Cáncer, solo tres autonomías no han asumido este reto: Baleares y Canarias. En estos territorios o no hay plazo establecido para alcanzar el 100% de cobertura (caso de Baleares) o lo han fijado en el 2024 como Canarias. En el caso de esta última autonomía la situación es singular ya que, siendo una de las primeras en implantar los programas de cribado de cáncer de colon -se inició en el 2009-, lejos de avanzar en su implantación se ha paralizado y, a día de hoy, no hay datos concretos sobre la cobertura en el territorio insular.

Con 853 casos nuevos en 2018 entre la población de riesgo (entre 50 y 69 años), Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas que ha asumido el compromiso de adelantar el 100% de cobertura del programa de cribado de cáncer de colon al cierre de 2017, tal y como solicitaba la AECC. En este sentido, Serafín de Abajo, presidente de la AECC en Castilla y León señala que desde la organización “se agradece a las autoridades autonómica el esfuerzo de adelantar los plazos, les instamos a que mantengan este compromiso con la ciudadanía y que además realicen campañas para llamar a la participación porque tener la oportunidad de evitar un cáncer de colon, lejos de ser un privilegio, es un derecho de todas las personas”. La AECC también hace un llamamiento a todas las personas en edad de riesgo, de 50 a 69 años, para que acudan a los programas de cribado que está demostrado que salvan vidas. Los últimos datos compartidos oficialmente en 2016 reflejaban una participación del 39,03%.

La incidencia del cáncer de colon en personas de entre 50 y 69 años en 2018 (por cada 100.000 habitantes) en cada provincia fue de: 179 en Valladolid, 168 en León, 126 en Burgos, 115 en Salamanca, 65 en Zamora, 62 en Palencia, 56 en Ávila, 51 en Segovia, y 50 en Soria.

En esa misma franja de edad (50-69), la mortandad por cáncer de colon en Castilla y León durante el año pasado se situó en 213 personas: 48 en León, 39 en Valladolid, 38 en Salamanca, 25 en Burgos, 18 en Zamora, 15 en Palencia, 13 en Segovia, 12 en Ávila y 5 en Soria.

Acciones en la provincia de Salamanca

El día 28 de marzo con el objetivo de hacer visible ante la población la necesidad de concienciarse y la importancia de participar en las pruebas de cribado para la detección precoz del cáncer de colon se desarrollarán las siguientes acciones:

- Salamanca ciudad:

o Carpa informativa en Plaza del Liceo en horario de 11:00 a 13:30h.

o Carpa informativa en Plaza del Liceo en horario de 17:30 a 19:30h.

o Acción de movilización y visualización que busca la participación ciudadana. Se desarrollará en la Plaza del Liceo en horario similar al de las carpas.

o Colaboración con Atención Primaria para la distribución en Centros de Salud de la ciudad de carteles informativos de la Campaña.

o Colaboración con el Colegio oficial de Farmacéuticos para la distribución por las farmacias de la ciudad de folletos informativos de la Campaña.

- Provincia de Salamanca:

o Carpa informativa en Alba de Tormes. Acción de movilización y visualización que busca la participación ciudadana.

o Carpa informativa en Bejar. Acción de movilización y visualización que busca la participación ciudadana.

o Carpa informativa en Ciudad Rodrigo. Acción de movilización y visualización que busca la participación ciudadana.

o Carpa informativa en Guijuelo. Acción de movilización y visualización que busca la participación ciudadana.

o Carpa informativa en La Alberca. Acción de movilización y visualización que busca la participación ciudadana (31/03/2019)

o Carpa informativa en Peñaranda de Bracamonte. Acción de movilización y visualización que busca la participación ciudadana.

o Carpa informativa en Santa Marta de Tormes. Acción de movilización y visualización que busca la participación ciudadana.