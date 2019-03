La proximidad de las elecciones se hace notar en el Pleno Ordinario del mes de marzo

Miércoles, 27 de marzo de 2019

En la tarde de ayer se ha celebrado el Pleno Ordinario del mes de marzo con dos puntos en el orden del día. Dación de cuentas e informe de seguimiento de la actividad urbanística de 2018, obligatorio por ley, y la incoación de un procedimiento de revisión de oficio relacionado con los servicios funerarios.

El segundo punto tiene que ver con la presentación de una solicitud de un particular para que se revisen las licencias urbanísticas y ambientales que se habían tramitado para el crematorio de la calle El Rebollar. Según este particular el tanatorio se instaló en un suelo que no cumple los requisitos urbanísticos.

Los informes técnicos de los técnicos de Medio Ambiente, del Arquitecto y de la Secretaria del Ayuntamiento fueron favorables para la concesión de las licencias, al igual que se ha hecho en otros Ayuntamientos, para la instalación de estos crematorios con un uso de sanidad, pero hay dos empresas enfrentadas y ante una sentencia emitida por un juzgado se dice que el suelo no recoge el uso de servicios funerarios, por lo que hay que hacer una modificación en los planes provinciales incluyendo ese uso de servicios funerarios. Se trata de una sentencia que afecta directamente a los Ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y Guijuelo, pero ante la posibilidad de que llegue a afectar a Béjar se realizará esa modificación con el fin de evitar la anulación de las licencias y un posible cierre de las funerarias de la ciudad.

Es por ello que se ha propuesto y aprobado en el Pleno iniciar un procedimiento de revisión de oficio, de los expedientes y licencias. Se notificará el inicio a los interesados para que en el plazo de 10 días presenten alegaciones y se abrirá después un trámite de información pública con un plazo de 20 días y una vez tramitado el expediente se dará traslado con una propuesta de resolución al Consejo Consultivo de Castilla y León para que elabore el dictamen preceptivo.

El Pleno Ordinario se ha cerrado con la sección de ruegos y preguntas en el que se ha notado la proximidad de elecciones, con una larga intervención de la candidata a la Alcaldía del Partido Socialista que ha hecho un repaso a las actuaciones que el Ayuntamiento ha realizado con Alejo Riñones al frente, culpándole de la despoblación y de la perdida de servicios, del aumento del paro, y solicitándole a él y a la concejala Purificación Pozo, sus títulos académicos, a lo que el Alcalde, con cifras en la mano le ha respondido que cuando accedió al cargo en 1995 se encontró el consistorio con una deuda que ascendía a más de cinco millones de euros, con dificultades para pagar las nóminas de los funcionarios, y que sólo con la ayuda del que era entonces alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, pudo, con muchas dificultades, acceder a préstamos con un alto interés. Ha añadido que en aquellos momentos el paro en la ciudad ascendía a 3.588 desempleados y que tras dos legislaturas lograron reducir la deuda a poco más de dos millones y el paro se redujo a 1.100 desempleados. Añadiendo que en los cuatro años de gobierno socialista la deuda volvió a subir a cuatro millones y hubo que sumar 600 parados más.

El Alcalde ha destacado los 330 trabajadores de media que tiene el Ayuntamiento mensualmente y ha calificado de oportunismo que se le eche la culpa de la despoblación cuando ayuntamientos tan prósperos como el de Guijuelo también pierden población, según manifestaciones de la propia Delegada del Gobierno de Castilla y León, que pertenece al Partido Socialista. Además ha manifestado que es intolerable que se le eche la culpa de que en 2016 hayan nacido 60 niños, en 2017, 50 y en 2018, 75, una natalidad muy baja y una alta mortalidad por el gran envejecimiento.

Alejo Riñones ha señalado que el monocultivo del textil hizo que se perdieran 5.000 empleos de los 8.000 trabajadores en activo que Béjar tuvo, y ha señalado que eso fue muy difícil de asimilar por todos y también muy complicado de remontar. Sin embargo hasta ahora no se han perdido servicios importantes de administraciones autonómicas o del Gobierno Central, que se tratarán de seguir manteniendo y ha añadido que él y su equipo seguirán trabajando hasta el mismo 26 de mayo, con la ilusión de continuar en la que se avecina como una legislatura prometedora, con 13 millones de euros encima de la mesa que pueden aportar mucho bienestar a la ciudad y pueden marcar un antes y un después y sería una pena que se dilapidaran como ocurrió con el Plan Zapatero.

En cuanto a los títulos académicos, Alejo Riñones ha dado todos los datos de su título obtenido en la Normal de Badajoz y la concejala Purificación Pozo consultará con sus servicios jurídicos el amparo de la protección de datos.