Richard Vaughan demuestra en Peñaranda ‘el poder de las actitudes positivas’ en un abarrotado Teatro Calderón

Martes, 26 de marzo de 2019

El presidente de Vaughan Systems, el líder en España en la enseñanza de inglés, ofrecía una ponencia en la que ensalzaba el esfuerzo y la visión positiva como grandes valores para la consecución de los objetivos personales y profesionales

“La suerte no se tiene, se labra”. Una potente reflexión que retumbaba en un entregado Teatro Calderón, que colgaba el cartel de completo para asistir a la conferencia que ofrecía este martes el conocido empresario tejano Richard Vaughan.

‘El poder de las actitudes positivas’ era el título de una directa ponencia en la que Vaughan trataba de transmitir la idea de que tanto el éxito profesional como la felicidad están íntimamente relacionados con las actitudes que decidimos adoptar ante la vida, ante las personas y ante los acontecimientos. Un ‘late motiv’ desde sus inicios en España dentro de la enseñanza del inglés y que profundizaba en la dicotomía actitud-aptitud, así como en aquellas actitudes negativas, tan presentes, que condenan a muchas personas a no realizar su potencial.

“He cometido mil errores, me han fallado mil veces, he sufrido mil desengaños, pero detrás de cada uno de ellos he tenido apenas unos minutos de caída y me he vuelto a levantar porque tengo muy claro que construir el hoy con fuerza hará un mejor mañana y todo, siempre, saldrá mucho mejor” destacaba Richard Vaughan durante su alocución, recordando como empezaba su andadura empresarial en una pequeña habitación de su casa hasta llegar a la actualidad en la que cuenta con 550 empleados, 16.000 alumnos presenciales en sus centros docentes, además de atesorar un gran seguimiento mediático en sus intervenciones en radio y televisión.

Tras diferentes preguntas del público, Juan Carlos Martin Yuste, autor del libro ‘Estado Universal’ y organizador del evento, presentaba el nuevo sistema de comunicación Chat que ya tiene disponible a través de la página web de su proyecto de Red Social de mismo nombre, además de hacer entrega a Richard Vaughan de una escultura que simboliza una moneda que tendrá su especial protagonismo dentro de esta red de comunicaciones y que ha sido realizada por el artista Juan Francisco Pro.